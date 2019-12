El arte dice presente en Miami por una semana

Ana Mengotti

Miami (EE.UU.), 1 dic (EFE).- El arte será omnipresente esta semana en Miami, una ciudad que al calor de la prestigiosa Feria Art Basel se convierte cada año por estas fechas en una galería para la obra de miles de artistas de todo el mundo, desde consagrados hasta noveles.

Las cifras de cada Miami Art Week siempre asustan, pero al año siguiente se superan, como ocurrirá a partir de este lunes.

Diego Costa, director de Pinta, la única feria de Miami Art Week dedicada exclusivamente al arte iberoamericano, dice a Efe que se siente muy optimista respecto a las ventas en 2019: 'La economía de Estados Unidos está muy fuerte y eso incita a consumir arte'.

Art Basel, que el año pasado recibió a 83.000 visitantes en el nuevo Centro de Convenciones de Miami Beach, se prepara para batir del 5 al 8 de diciembre su propio récord de público con un programa con novedades como la sección Meridians, a cargo de la mexicana Magali Arriola, directora del Museo Tamayo de Ciudad de México.

Meridians es la sección para los proyectos de gran tamaño, desde esculturas y pinturas, hasta instalaciones, performances y proyecciones cinematográficas o de vídeo.

En los 34 proyectos incluidos en Meridian hay una buena representación latinoamericana.

La argentina Luciana Lamothe, el brasileño Artur Lescher, los cubanos Flavio Garciandía y Ana Mendieta, el colombiano José Antonio Suárez Londoño y los mexicanos José Dávila, Miguel Calderón, Pepe Mar y Tercerunquinto presentan obras en esa sección.

En total, más de 4.000 artistas representados por más de 250 galerías presentarán sus obras en Art Basel, que cumple 17 años en Miami consolidada como la primera feria de arte de Estados Unidos.

Unas 40 de las galerías presentes en esta edición de Art Basel son de América Latina, España o Portugal. Sao Paulo es claramente la capital artística de Iberoamérica, de acuerdo con el número de galerías con sede en esa ciudad que están en la lista.

Le siguen de lejos Ciudad de México, Buenos Aires, Madrid, Bogotá y Lisboa.

Pero no toda la Semana del Arte es Art Basel. Hay infinidad de ferias paralelas, exposiciones en museos y galerías, y eventos en hoteles, locales comerciales, trenes y calles. Y no todo terminará cuando acabe la Miami Art Week 2019.

El Museo Rubell, que será inaugurado el 4 de diciembre, es la nueva casa de la colección de 7.200 obras de más de 1.000 artistas que poseen Don y Mera Rubell, famosos por su buen 'ojo' para descubrir el talento de artistas emergentes que más tarde se convierten en afamados.

Fue el caso de Keith Haring (1958-1990), cuyas obras van a decorar uno de los trenes de la línea férrea privada Brightline entre Miami y West Palm Beach el 2 de diciembre con motivo del inicio de la Miami Art Week, gracias a un acuerdo con los Rubell.

El nuevo museo está alojado en seis antiguos edificios industriales en Allapattah, el mismo barrio donde el coleccionista Jorge Pérez inaugurará esta semana El Espacio 23, la nueva sede de su colección privada y a la vez un centro de exposiciones y una residencia para artistas.

El Espacio 23 se inaugura con 'Time for Change: Art and Social Unrest' (Tiempo de cambio: arte y desorden social), curada por el colombiano José Roca y consistente en un centenar de obras de la colección del fundador del Museo Pérez de Arte de Miami (PAMM).

Las galerías de arte también aprovechan esta sacudida con epicentro en Art Basel para presentar exposiciones de artistas consagrados, como el estadounidense de origen cubano Julio Larraz, quien el 5 de diciembre inaugura 'Behind the Curtain of Dreams' (Detrás de la cortina de los sueños), que reúne 35 obras, entre oleos, acuarelas y esculturas, muchas de nueva factura.

'El artista es el último en enterarse de si ha innovado', dice a Efe Larraz, quien se siente una 'rara avis' en una escena artística de la que el realismo casi ha desaparecido e impera lo que él denomina el arte 'fashion'. 'Soy realista por protesta', subraya.

En lo que fue el patio del Centro Cultural Español de Miami, el artista español Antonyo Marest pintaba este fin de semana un colorido mural en una pared de más de 50 metros de ancho como contribución a la Miami Art Week.

Miami es una ciudad famosa por su arte callejero. 'Wynwood Walls', un recinto repleto de murales situado en un barrio que pasó de marginal a artístico, cumple diez años y lo celebra con toda clase de actividades, incluyendo nuevas obras y famosos grafiteros como el brasileño Eduardo Kobra.

En Lincoln Road, la calle peatonal más turística de Miami Beach, trece esculturas de gran formato del artista colombiano Fernando Botero y propiedad del coleccionista Gary Nader, componen otra de las muestras de la Miami Art Week.

Los hoteles de Miami Beach también se rinden al arte esta semana. En el Nautilus by Arlo, una joya del Art Decó, se inaugurará el 4 de diciembre Momentum, una exposición en cuya creación ha participado la NBA (Asociación Nacional de Baloncesto) con obras de arte inspiradas en ese deporte.

En otro hotel, Suites of Dorchester, las habitaciones se transforman esta semana en galerías de arte como parte de la Feria The INK, que se especializa en obras en papel. EFE