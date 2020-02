El arte peruano se pasea por la alfombra roja de los BAFTA

Londres, 2 feb (EFE).- Un pequeño retablo de los Andes peruanos se paseó hoy por la alfombra roja de los BAFTA en las manos de Álvaro Delgado-Aparicio, el realizador británico-peruano nominado en la categoría de mejor debut de un guionista, director o productor británico por su filme 'Retablo'.

'Es un arte que se hace en los Andes en Perú y la película trata de una papá que está preparando a su hijo para que sea retablista', explicó hoy Delgado-Aparicio a Efe mientras mostraba la colorista pieza.

Feliz por la nominación, para el director es 'un milagro' haber llegado a los BAFTA con sus primer largometraje, que se estrenó en la Berlinale y que se centra en las complejas relaciones entre el artesano de retablos Noé y su hijo Segundo, un niño en busca de certezas en una sociedad tradicional de la cordillera de los Andes.

'Es un sueño hecho realidad estar aquí con todos estos increíbles escritores y directores a los que admiras', resaltó Delgado-Aparicio, para quien el BAFTA es además importante para lograr mayor distribución para su filme.

'En Perú hay tantos tesoros, que hay que contarlos, hay que llevarlos al mundo para que la gente pueda saber de ellos', agregó.

Junto a 'Retablo' están nominados como mejor debut británico Mark Jenkin, Kate Byers y Linn Waite, por 'Bait'; Waad al-Kateab y Edward Watts, por 'For Sama'; Alex Holmes, por 'Maiden', y Harry Wootliff, por 'Only you'. EFE