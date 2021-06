El arte urbano de JR, al desnudo en la Saatchi de Londres

Londres, 7 jun (EFE).- El subversivo arte urbano del artista francés JR saltará este verano de las calles de todo el mundo a la galería Saatchi de Londres con una exposición que revela los secretos de algunas de las obras más emblemáticas de sus últimos quince años de carrera.

La muestra 'JR: Chronicles' ('JR: Crónicas') repasa las intervenciones del artista a gran escala, así como sus recientes 'collages' digitales que contienen punzantes retratos colectivos.

JR, nacido en 1983 en París, donde creció en el seno de una familia de inmigrantes tunecinos y de Europa del Este, empezó su carrera como artista urbano tras encontrarse una cámara perdida en el metro en 2001.

Fue entonces cuando empezó a documentarse y a pegar sus fotografías en las fachadas de edificios de centros urbanos, una pasión que pronto escapó de las fronteras francesas para llenar de arte rincones de todo el mundo.

Detrás de estas intervenciones, se esconde un peculiar proceso creativo que JR revela en vídeos repartidos por los recovecos de la exposición a través de códigos QR, accesibles con la cámara del móvil.

En ellos, el francés comenta los entresijos de su incuestionable habilidad para contar historias a través de las fotografías, destilando crítica social y política para denunciar en las paredes cuestiones que sobrepasan los muros e interpelan a un público global.

La exposición resalta el compromiso de JR por visibilizar las desigualdades y pone el foco en su 'trabajo con las comunidades', en el que invitó a un amplio grupo de voluntarios que retrató y que ahora son parte de los murales, explica a Efe Laura Uccello, directora de colaboraciones de la galería Saatchi.

La experta comenta que exhibir en una galería obras que siempre han volado en libertad por las calles del mundo ha supuesto todo un reto, aunque la labor de los comisarios, Sharon Matt Atkins y Drew Sawyer, del Museo Brooklyn (EE.UU), ha logrado que los proyectos conserven su 'alma' y que puedan ser admirados juntos por primera vez bajo un mismo techo.

Entre los trabajos más icónicos de la exposición, destacan 'The Secret of the Great Pyramid' (2019), una pieza colaborativa creada para el 30 aniversario de la pirámide del Louvre parisino, y 'Tehachapi' (2019), que repasa la experiencia de JR con internos de una prisión de máxima seguridad de California.

También brilla con luz propia el proyecto 'Women are Heroes' (2008-2009), que homenajea la contribución de las mujeres a la vida pública instalando en sus propias comunidades imágenes a gran escala de sus ojos y rostros. EFE