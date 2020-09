El Atlético aguarda a Luis Suárez

(Actualiza titular, entradilla, segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos tras el principio de acuerdo entre Barcelona y Atlético; y el décimo y undécimo con la cesión de Morata al Juventus)

Miguel Ángel Moreno

Madrid, 22 sep (EFE).- La llegada del delantero uruguayo Luis Suárez del Barcelona al Atlético de Madrid ha pasado de estar presta a la firma a pasar un compás de espera para acelerarse en la noche de este martes, después de que se haya alcanzado un principio de acuerdo entre clubes y a falta del cierre de la negociación.

Este martes, el día fijado inicialmente para que Suárez hubiera cerrado la rescisión de su contrato con el Barça y firmado con el Atlético, el trato pareció encallarse desde la mañana, pero una reunión en la tarde-noche ha vuelto a desatascar el acuerdo con una propuesta de traspaso sin importe fijo pero con pagos variables.

La salida del uruguayo, que dependía de un acuerdo por el cual el conjunto azulgrana le pagaba a Suárez una parte de su contrato de la próxima temporada a cambio de que él renunciara al resto y con la condición de que no fichara por un equipo dentro de una lista de clubes, según pudo saber EFE, se había paralizado al conocerse que era el Atlético el equipo elegido por el delantero charrúa.

Pero una negociación por la tarde-noche llevó a un principio de acuerdo por el cual los clubes podrían pactar un traspaso sin importe fijo pero con pagos variables, que dependerían de los resultados del Atlético en las competiciones europeas las próximas dos temporadas, explicaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.

Esta solución permitiría al delantero charrúa salir del conjunto azulgrana al tiempo que le daría al Atlético un refuerzo de relumbrón para su delantera, autor de 198 goles en 283 partidos durante las últimas seis temporadas, aunque cumpla 34 años en enero.

De hecho, si las conversaciones con el delantero de Salto (Uruguay) y el Barcelona no dan fruto, el Atlético maneja una lista de cinco delanteros para reforzar la plantilla de cara al próximo curso, todos ellos con cualidades similares a las de Suárez.

Las características estaban ya esbozadas: un punta veterano, que lleve muchas temporadas haciendo goles de forma continuada al máximo nivel. Es por esto que el colombiano Luis Suárez, jugador del Watford inglés que la última temporada despuntó en el Real Zaragoza con 19 goles en 38 partidos, no estaría entre las opciones.

Quien sí encaja en la descripción es Edinson Cavani, quien lleva sin bajarse de los 20 goles por temporada una década, a excepción de la pasada temporada, en la que marcó 7 goles en 22 partidos. Antes hizo 23 goles en la 2018-19, 40 en la 2017-18, 49 (casi uno por partido) en la 2016-17, 25 en la 2015-16, 31 en la 2014-15, 25 en la 2013-14, 38 en la 2012-13 en el en Nápoles, donde hizo 33 tantos en la 2011-12 y el mismo número el curso anterior.

El 'Matador' sonó para reforzar al Atlético en el pasado mercado de enero, pero no se produjo. Ahora el delantero está libre, ya que terminó su contrato con el Paris-Saint Germain al final de la presente temporada, antes incluso de la 'Final a Ocho' de la Liga de Campeones en la que el PSG fue finalista y él no participó. Según 'L'Equipe', el Atlético se reunió el lunes con sus representantes para contar con una opción si la de su compatriota no prospera.

MORATA CEDIDO AL JUVENTUS, ARIAS PODRÍA SALIR AL LEVERKUSEN

A la espera de la llegada de ese delantero, el hasta ahora '9' rojiblanco, Álvaro Morata, ha sido cedido al Juventus italiano con opción de compra, una operación anunciada esta noche tras acercarse las posturas en la negociación con Suárez, después de que Morata superara esta mañana el reconocimiento médico en Turín.

El delantero madrileño, que cerrará 18 meses como rojiblanco en los que ha disputado 61 partidos y marcado 22 goles, llegó el lunes por la noche, acudió a las instalaciones médicas del equipo del Piamonte este martes por la mañana y estará cedido por un año a cambio de 10 millones, con opción de compra por 45 al término de esta temporada, o la posibilidad de una nueva cesión por 10 millones con un traspaso por 35 millones al curso siguiente.

De la misma forma que la salida de Morata se da por segura en el Metropolitano, también la continuidad de Diego Costa, al que en el club rojiblanco consideran parte de la plantilla para la próxima temporada, la última del contrato que firmó al regresar desde el Chelsea inglés a cambio de 62 millones de euros y 8 en variables.

El que podría estar próximamente fuera de la plantilla es el colombiano Santiago Arias, por el cual el conjunto rojiblanco está en conversaciones con el Bayer Leverkusen alemán para su salida. Es la única posición que el conjunto rojiblanco tiene cubierta por triplicado, con el inglés Kieran Trippier y el croata Sime Vrsaljko, por lo que se considera que puede darse una salida.

GIMÉNEZ, BAJA PARA EL RETORNO LIGUERO POR SU POSITIVO EN COVID-19

Lejos de los despachos, el Atlético tuvo un martes agitado también en la ciudad deportiva de Majadahonda, en la que tuvo que suspender el entrenamiento matutino debido a que estaban a la espera de unos resultados de las pruebas PCR del lunes, lo que provocó que algunos jugadores tuvieran que marcharse tal cual llegaban al centro de entrenamientos rojiblanco.

Pasado el mediodía se conoció el motivo de la precaución: el defensor uruguayo José María Giménez había dado positivo en el test, con lo que tendrá que guardar cuarentena. 'Me encuentro bien de salud, simplemente tengo el síntoma del sabor y del olfato, pero estoy perfectamente', confirmó el zaguero por Instagram.

El positivo de Giménez supuso que la sesión de la tarde tuvo que realizarse de forma individual, y obliga al cuerpo técnico dirigido por el argentino Diego Pablo Simeone -quien también está en cuarentena domiciliaria por un positivo asintomático- a cambiar sus planes para la defensa, en la que lo más normal es que el brasileño Felipe Monteiro acompañe al montenegrino Stefan Savic el próximo domingo en el Wanda Metropolitano para enfrentarse al Granada.

¿Contará el Atlético para ese estreno liguero ya con su nuevo delantero centro, sea o no Luis Suárez? Esa es la incógnita que rodea al conjunto rojiblanco, que ya sabe que el punta no será Álvaro Morata, pero afronta este compás de espera al tiempo que baraja otras alternativas para reforzar su ataque. EFE

1011340