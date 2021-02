El Atlético confirma los positivos por Covid de Lemar y Herrera

Madrid, 8 feb (EFE).- El Atlético de Madrid confirmó este lunes dos nuevos positivos por Covid-19, Thomas Lemar y Héctor Herrera, que son baja de última hora para el partido de esta noche contra el Celta en el Wanda Metropolitano y que se suman a las ausencias por el mismo motivo de Mario Hermoso, Moussa Dembélé y Joao Félix.

'Nuestros jugadores Héctor Herrera y Thomas Lemar se sometieron en la mañana de hoy a las pruebas de antígenos previas al partido frente al Celta de Vigo según marca el protocolo de LaLiga dando un resultado positivo por COVID-19, que posteriormente fue confirmado con las pertinentes pruebas PCR', anunció el club madrileño.

'Ambos futbolistas permanecen aislados en sus respectivos domicilios cumpliendo estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del protocolo de LaLiga', añadió en un comunicado publicado esta tarde a tres horas del duelo con el Celta.

Aparte de esos cinco jugadores, no hay más contagiados en el conjunto rojiblanco, después de la detección de los dos nuevos positivos que obligaron a suspender tanto el entrenamiento matutino como la concentración previa al encuentro de la noche de este lunes.

Ya ha superado la infección Yannick Carrasco, que cumple el protocolo de LaLiga Santander para volver a jugar y que, desde el punto de vista de la Covid-19, ya está listo para regresar a la competición, aunque no se ha entrenado en los últimos diez días con el grupo, sólo individualmente, y no está a tope para ser titular.

En el once iba a estar Lemar. Ya no será así por su positivo y consecuente aislamiento domiciliario por la Covid-19, que también guarda Héctor Herrera. El centrocampista mexicano, el otro positivo del Atlético este lunes, no iba a comenzar el encuentro desde el principio, pero era una opción más que probable como recambio.

Mario Hermoso, Moussa Dembélé y Joao Félix ya eran bajas asumidas para el duelo por la Covid-19. El primero dio positivo hace once días, los otros dos la pasada semana. Los cinco casos actuales de coronavirus en la plantilla del Atlético, más el del ya recuperado Carrasco, se han producido dentro de las dos últimas semanas.

Desde el inicio de la pandemia, el equipo ha tenido al menos 14 casos confirmados entre sus futbolistas actuales. Además de los seis citados, el portero Ivo Grbic; los defensas Sime Vrsaljlo, José María Giménez y Renan Lodi; los centrocampistas Lucas Torreira y Geoffrey Kondogbia (éste con el Valencia antes de su fichaje por el Atlético); y los delanteros Ángel Correa y Luis Suárez, aparte de Diego Costa y Santiago Arias, que ya no están en el equipo.

'Nos tenemos que adaptar a lo que sucede, a lo que va pasando, ya sea con el Covid, con alguna lesión, alguna sanción o lo que sea, y buscar soluciones, que es lo que cuenta, con los futbolistas que están a disposición', explicó Simeone este domingo, cuando fue preguntado por los positivos de Joao Félix, Hermoso y Dembélé.

'Estamos en un momento donde te puedes cuidar lo máximo que se pueda y cualquier situación puede generar que te toque contagiarte. Nos ha tocado a todos, a mí me tocó, y esperar resolver de la mejor manera con el grupo, que los chicos vuelvan lo más rápido posible e intentando cuidarnos como nos indican los protocolos. Pero hay veces que, por más que te cuides, te tiene que tocar y te toca', añadió.

Tampoco está disponible para el choque ante el Celta Kieran Trippier, que sigue fuera de la competición por la sanción por incumplir las reglas de apuestas de la Federación Inglesa y que completa las seis ausencias de Diego Simeone para el duelo.

El resto están aptos para el partido: los porteros Jan Oblak e Ivo Grbic; los defensas Sime Vrsaljko, Stefan Savic, José María Giménez, Felipe Monteiro y Renan Lodi; los centrocampistas Marcos Llorente, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Geoffrey Kondogbia y Lucas Torreira; los extremos Víctor Machín, 'Vitolo', y Yannick Carrasco; y los delanteros Ángel Correa y Luis Suárez.

Son 16 de los 22 jugadores del primer equipo, a los que Simeone añadirá para la convocatoria jugadores del filial de Segunda B. EFE