El Atlético traspasa a Caio Henrique al Mónaco

Madrid, 27 ago (EFE).- El Atlético de Madrid completó este jueves el traspaso del futbolista brasileño Caio Henrique al Mónaco, con el que ha firmado por las próximas cinco temporadas y al que llega para iniciar 'una nueva aventura' en un equipo 'muy ambicioso' y en un campeonato 'muy popular en Brasil', según explicó en su página web.

'Estoy muy feliz de embarcarme en esta nueva aventura con el AS Mónaco. Me uno a un club muy ambicioso, reconocido y respetado a nivel internacional por su historia y su palmarés. No puedo esperar a conocer a mis compañeros de equipo y el campeonato francés, que es muy popular en Brasil', valoró el futbolista en declaraciones publicadas por el Mónaco en un comunicado en su página web oficial.

'Desde el Atlético de Madrid le deseamos a Caio Henrique la mayor de las suertes en su nueva etapa en el AS Monaco', publicó el club español, al que llegó en febrero de 2016, procedente del Santos.

El día 1 de ese mes y año quedó formalizado su fichaje por el Atlético, en concreto para su filial, con 18 años y con un prometedor cartel que le presuponía más recorrido del que ha tenido realmente en el club rojiblanco. Ni en su segundo equipo ni en el primero a las órdenes de Simeone, con el que sí entrenó a menudo.

De la foto que entonces publicitó su incorporación, con el internacional en las categorías inferiores brasileñas firmando su contrato junto al exfutbolista y agente de jugadores Deco y Andrea Berta, entonces director técnico y hoy director deportivo del Atlético, hasta la actualidad han pasado cuatro años y medio.

Y nada más un encuentro oficial con el primer equipo del conjunto rojiblanco: en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Guijuelo, con una victoria por 0-6 y con su titularidad en el esquema de Diego Simeone. Es su único partido de competición con el Atlético, más allá de sus contadas apariciones en el filial y de unos cuantos duelos amistosos también con la plantilla profesional.

Transformado de medio centro a lateral izquierdo por Simeone, las cesiones han marcado su paso por el equipo madrileño. Las tres, en su país. En el Paraná, primero; en el Fluminense, después; y, por último, en el Gremio, del que el Atlético lo recuperó anticipadamente del acuerdo de préstamo que le vinculaba al club.

Pero esa repesca tampoco le ha garantizado una continuidad en el Atlético, que ahora lo traspasa al Mónaco. 'Nos complace dar la bienvenida a Caio Henrique al AS Mónaco. Su llegada forma parte de nuestra intención de reforzar la competitividad de la plantilla', explicó Oleg Petrov, director general de su nuevo equipo.

'Fichado muy joven por un gran club europeo, ha demostrado sus cualidades y ha adquirido una experiencia importante en Brasil al disputar casi cien partidos al más alto nivel nacional e internacional. En el Mónaco encontrará todos los elementos para continuar su progresión y ayudar al club a lograr sus objetivos', añadió el directivo.

'La firma de Caio demuestra nuestra voluntad de reforzar el perfil competitivo del equipo. Su polivalencia y su actividad sobre el terreno de juego, su energía y su intención ofensiva son algunas de las cualidades que corresponden al estilo que queremos de nuestro equipo', expresó Paul Mitchell, director deportivo del Mónaco. EFE