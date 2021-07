El austríaco Walkner gana la Ruta de la Seda y aumenta ventaja en el Mundial

Madrid, 6 jul (EFE).- El austríaco Matthias Walkner (KTM) finalizó segundo la quinta y última etapa del Rally Ruta de la Seda y se adjudicó la victoria final en la competición, lo que le permite incrementar su ventaja en la clasificación provisional del Campeonato del Mundo de Cross Country.

Con la segunda plaza, Walkner amplió su ventaja al frente de la tabla de tiempos para adjudicarse la victoria de la carrera y terminar con más de seis minutos de ventaja sobre su rival más cercano la segunda ronda del Campeonato del Mundo de Rallys Cross-Country 2021, aunque la prueba se vio acortada a la mitad debido a la situación de pandemia en Mongolia.

Así, tras ser reducida a cinco etapas, con los pilotos repitiendo las especiales disputadas anteriormente en los dos últimos días, la carrera logró ser un reto considerable por la variedad de terrenos encontrados.

La quinta y última etapa fue una repetición del segundo día, aunque la especial tenía un total de 132 kilómetros y los tiempos se tomaron tras completar los primeros 110 kilómetros. Matthias Walkner, primero en salir a disputar la etapa y con una ventaja de casi cinco minutos sobre el segundo clasificado, logró un fuerte ritmo por las estrechas pistas forestales que atravesaron los participantes y, con la navegación como factor menos importante, el experimentado piloto austríaco fue capaz de mantener un ritmo rápido, pero seguro, para terminar segundo tras el australiano Daniel Sanders (Gasgas), y aumentar su ventaja en la clasificación final a los seis minutos y 20 segundos sobre el estadounidense Skyler (Howes (Husqvarna), que fue cuarto del día.

Merced a su segunda posición en el Rally de Kazajistán y la victoria en la Ruta de la Seda, Matthias Walkner es ahora líder del campeonato con 21,5 puntos sobre el segundo clasificado, el estadounidense Howes.

'La última etapa aquí ha sido realmente agradable de conducir, igual que la del segundo día, pero en lugar de hacerla más dura, parece que los coches y los camiones la han preparado bastante bien para nosotros', reconoció tras la jornada Walkner en la nota de prensa de su equipo.

'He tratado de apretar al principio, porque la primera parte de la etapa era buena para mí, con pistas rápidas ya que en el bosque pensé que tendría que aflojar un poco, pero he rodado mejor y he podido presionar durante todo el día y es una pena que el Rally se haya tenido que acortar, pero los organizadores han hecho un gran trabajo al ofrecernos una prueba completa', comentó Matthias Walkner. EFE