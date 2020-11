El AZ Alkmaar pone sus esperanzas en la ausencia de Silva

La Haya, 25 nov (EFE).- El entrenador del AZ Alkmaar, Arne Slot, dijo hoy que la ausencia por lesión del jugador de la Real Sociedad David Silva para el duelo de Liga Europa de este jueves “reduce la diferencia de nivel” entre los dos equipos.

'Pienso que David Silva y Mikel Oyarzabal jugaron realmente bien -en el encuentro anterior- así que personalmente no me resulta molesto escuchar que uno de los dos, aunque sea por una razón desagradable, no va a participar”, indicó el técnico en la rueda de prensa previa al partido.

“Por esa razón, la diferencia de nivel -entre ambos equipos- debería ser menor, aunque sé que el sustituto de David Silva también será un buen jugador”, añadió Slot. El defensa del AZ Alkmaar Bruno Martins dijo por su parte que la baja del centrocampista canario “es una ventaja” para ellos.

El entrenador del AZ Alkmaar hizo retrospectiva del duelo jugado en San Sebastián (1-0) y reconoció que los donostiarras fueron superiores. “En todos estos años que he estado en el AZ, nunca me he sentido tan desesperado”, indicó.

Explicó que una buena parte de las ocasiones de la Real Sociedad se debió a que los donostiarras les pusieron “bajo una presión tan fuerte que no pudimos encontrar soluciones”.

Añadió que uno de los objetivos para el duelo del jueves es “implicarse más en el juego para reducir los saques de esquina que concedemos”.

Así mismo, recordó que la Real Sociedad es el líder de LaLiga y está “por encima del Sevilla y el Barcelona, que ya se han clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones después de solo cuatro jornadas”.

Está por ver si Slot saldrá al campo con un 4-3-3 con Myron Boadu en el banquillo, tal y como ha hecho en los últimos tres partidos de Eredivisie, o repite el esquema de San Sebastián y dibuja un 4-2-3-1 con el joven atacante como delantero centro.

“Le he dicho -a Boadu- de broma que debería ponerlo siempre en el banquillo porque entrena mejor cuando eso ocurre que cuando está en el once inicial”, comentó el técnico. EFE