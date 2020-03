El baile vietnamita que enseña cómo lavarse las manos en tiempos del Covid-19

Ho Chi Minh (Vietnam), 25 mar (EFE).- Con una divertida coreografía que recrea los movimientos del lavado de manos para evitar el contagio del Covid-19 y una música pegadiza, el baile Ghen Co Vy se ha hecho viral en todo el mundo, con más de 5,3 millones de espectadores en la red social Tik Tok.

Quang Dang, el coreógrafo vietnamita que creó el baile, cuenta a Efe que fue un encargo del Ministerio de Sanidad de su país para concienciar a la población de la importancia de lavarse las manos y de no tocarse la cara y el pelo para evitar futuros contagios.

'Se me ocurrió la idea de un desafío de baile. Elegí una parte de la canción Ghen Co Vy (una adaptación que el Gobierno ha hecho a partir de un gran éxito vietnamita) creé la coreografía. Como me había abierto una cuenta de Tik Tok recientemente lo colgué allí esperando que lo vieran mis amigos y seguidores', relata.

El vídeo trascendió los anuncios de la televisión vietnamita y la cuenta de Dang comenzó a recibir visitas hasta alcanzar los 5,3 millones a los que se suman los miles que lo han visto en otras redes sociales o en programas de televisión de todo el mundo.

'Es increíble', comenta Dang, que atribuye el éxito del vídeo a su difusión en el momento oportuno, a finales de febrero, cuando la epidemia aceleraba su expansión por todo el mundo.

'La canción comunica el mensaje adecuado en el momento adecuado y de la manera adecuada. La gente la escucha, aprende el baile y al mismo tiempo memoriza información útil para combatir el coronavirus', afirma.

'En tiempos oscuros -añade- cuando las personas están asustadas y comienzan a odiarse las unas a las otras solo el baile, la música y el arte pueden conectar a la gente y hacer que miren el lado bueno de la vida'. EFE