El Barça confía en Jasikevicius como revulsivo para recuperar el prestigio

Barcelona, 17 sep (EFE).- El Barça ha puesto todas sus esperanzas en el entrenador lituano Sarunas Jasikevicius como revulsivo para levantar a un equipo que en los cuatro últimos ha perdido parte de su prestigio tanto en la liga Endesa como en la Euroliga.

Tres entrenadores: Giorgios Bartzokas (2016-17), Sito Alonso (2017-18) y Svetislav Pesic (2018-20) y casi una treintena de fichajes solo han podido sumar dos Copas del Rey (2018 y 2019) en esas cuatro temporadas.

Los azulgrana no ganan la Liga Endesa desde 2014, la Supercopa Endesa desde 2015 y la Euroliga desde 2010, Tras los proyectos fallidos llega ahora Sarunas Jasikevicius, de 44 años, avalado por su extraordinario trabajo al frente del Zalgiris en solo cuatro años y su fantástica carrera como jugador con 4 Euroligas y campeón de Liga y Copa en Lituania, España, Israel, Grecia y Turquía,

Con una filosofía basada en la máxima exigencia, disciplina en defensa y ataque y potencia física, Saras ha sido valiente. Solo ha fichado un jugador: el base griego Nick Calathes, que junto al francés Thomas Heurtel deben ser los catalizadores del juego del equipo con un extraordinario ejecutor y líder como Nikola Mirotic.

Ni las derrotas de pretemporada en las finales de la Liga Catalana y de la Supercopa ACB han afectado a sus planteamientos. Su objetivo es luchar por todos los títulos y su ambición, que siempre ha sido la máxima, devolver al Barça a la senda de los títulos con dos objetivos claros. Euroliga y liga Endesa.

Jasikevicius aún no ha podido contar ni con Cory Higgins, operado a principios de julio de fascia plantar crónica en su pie derecho y que no volverá hasta principios de octubre, ni con Kyle Kuric, que tras sufrir un duro golpe en la cabeza en un entrenamiento al principio de pretemporada no se sabe cuando será su retorno.

En lo visto hasta ahora, más que títulos el técnico azulgrana ha buscado la implicación de toda su plantilla con constantes rotaciones, ordenando juego de bloque y colocando a sus tres bases natos, Calathes, Heurtel y el argentino Bolmaro, esta temporada ya con ficha del primer equipo, en función de doble base con distintas combinaciones, incluso entrando hasta Adam Hanga en la doble posición.

Álex Abrines tiene más protagonismo en el tiro exterior y también Roland Smits. Y si la línea de bases es clave para el entrenador lituano, la cobertura del juego interior con Víctor Claver, el capitán Pierre Oriola y el polivalente Niko Mirotic, ya que el juego ofensivo del equipo gira en torno a él, también lo es.

Mirotic ha sumado 50 puntos y 13 rebotes en las dos finales que ha perdido el equipo azulgrana. Con un solo 'cinco' nato como Brandon Davies, el ala-pívot hispano montenegrino ha tenido que desdoblarse en apoyo de la defensa con un gran desgaste físico.

Aunque Jasikevicius ha comentado que no tiene prisa en un nuevo fichaje interior, lo cierto es que lo necesita. El domingo se abre la Liga Endesa con la visita del San Pablo Burgos al Palau Blaugrana y en apenas quince días empieza la Euroliga; Jasikevicius casi no tiene tiempo para más pruebas. EFE

