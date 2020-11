El Barça pudo fichar a Mbappé y repescar a Neymar, según exvicepresidente

Barcelona, 15 nov (EFE).- El exvicepresidente del Barcelona, Javier Bordas, uno de los responsables del área deportiva de la última directiva de Josep Maria Bartomeu, admitió que la entidad azulgrana pudo fichar a Kylian Mbappé tras la marcha de Neymar y que estuvo 'muy cerca' de repescar posteriormente al brasileño.

En una entrevista en 'Mundo Deportivo', Bordas también habló sobre Leo Messi y el burofax enviado el verano pasado solicitando su marcha del club.

LEO MESSI

'(Messi) es un ganador y muy del Barça. Al perder por 2-8 y con las derrotas de Champions anteriores supongo que estaba harto y decidió irse', opinó Bordas, quien considera que 'las formas' utilizadas por el crack argentino fueron 'feas y equivocadas'.

'Está claro, pero se puede equivocar también Messi. Por suerte en el campo se equivoca poco. Quiere seguir ganando y pensó que en el Barça se había acabado el ciclo. Ahora lo veo ilusionado pero se le nota que le falta un poquito más. A mí me gustaría tenerlo contento y feliz, tenerlo tristón... Este Barça tiene cosas muy buenas, muy buen futuro y presente'.

MBAPPÉ

'Cuando estábamos para hacer el fichaje de Dembélé me llamó (Josep Maria) Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y en cambio al Barça podía ir porque no estaba Neymar'.

'El presidente del Mónaco prefería que fuese al Barça para no reforzar al PSG, rival directo. Y por 100 millones se podría haber hecho. Pero Robert (Fernández) -entonces secretario técnico- prefirió a Dembélé y le apoyó Pep Segura. La explicación fue que Mbappé juega para él y Dembélé juega para el equipo. Y como se fue un extremo como Ney, Robert prefería más un extremo que a un finalizador'.

NEYMAR

'Claro que fuimos en serio para fichar a Neymar. Estuvimos tan cerca que él creyó que venía y yo también. Hubo una diferencia de dinero, 20 millones, que ponía su padre, pero los clubes no se pusieron de acuerdo'

'Al cabo de un tiempo de irse, (Neymar) vino y dijo que su casa era el Barça y que quería volver'

'Fui personalmente y teníamos muchas ganas de que viniera, lo intentamos de todas las maneras posibles. Estuvimos muy cerca. Conseguimos que el PSG nos hiciera una oferta cuando nunca aceptó nada por Verratti ni Marquinhos ni Thiago Silva... No es un club vendedor y quitarles a la figura...'

'Estuvimos tan cerca que Neymar creyó que venía, yo también, estuvo a punto. Yo creo que a Messi le queda el regusto de que se podía haber traído y no se le trajo. Pero ya se ha visto lo que ha pasado con el virus, igual hacemos ese esfuerzo económico y ahora estaríamos peor'.

'En el fútbol hay momentos en que tienes que acertar y Neymar era clave, pero la parte económica del club estaba preocupada. Fue un tema del área económica. Pusieron un tope y no se podía pasar de ahí. Algunos jugadores propusieron aplazar parte de su sueldo para que pudiese volver Neymar. Aunque se debían rebajar bastante todos el sueldo para que cuadrase a nivel de Fair Play y de LaLiga. Eso sí, las dos veces que Neymar pudo volver renunciaba a mucho dinero. Es contradictorio con tener pleitos con él pero es otro tema'.

'Sé el motivo real por el que se fue, pero prefiero que lo diga él. No creo que fuera por este motivo (estar a la sombra de Messi). Él quiere ser número uno y sabe que cuando deje de serlo Messi, lo será él. Pero estaba dispuesto a ser número uno bis con Messi.

BARTOMEU

'Para nada (merecía este final). Ha sido una vergüenza, un linchamiento. Siempre que había cualquier cosa pequeña nos atacaban, no lo entiendo. Ahora con el desastre de la pandemia han machacado a Bartomeu. Luego, el tema de la moción. Las 20.000 firmas están ahí pero parece increíble que la Generalitat dejara votar un martes y a los dos días nos confinara en nuestros municipios. Es algo que se califica solo, una vergüenza.

'Lo que más me molesta en el Barça, es que haya una motivación política para utilizar el club y es evidente que hay gente que lo está intentando. El Barça ya se define por su historia, que nadie lo utilice políticamente para sus fines'. EFE