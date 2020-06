El Barcelona, contra las cuerdas y contra el Atlético

Barcelona/Madrid, 29 jun (EFE).- Tras dejarse cuatro puntos en los últimos tres partidos y ceder el liderato de LaLiga al Real Madrid, el Barcelona necesita ganar en el Camp Nou al Atlético de Madrid si quiere mantener las aspiraciones de revalidar el título, en un duelo que desafía al conjunto azulgrana más que al equipo rojiblanco, instalado en la tercera posición que ha fijado ya como objetivo prioritario, pero ante un escenario en el que nunca ha ganado Diego Simeone.

Aunque este lunes Quique Setién negó que hubiera mala sintonía entre el cuerpo técnico y la plantilla, lo cierto es que las aguas bajan revueltas en la entidad azulgrana.

Tras el empate ante el Celta (2-2), Luis Suárez responsabilizó al entrenador de los malos resultados fuera de casa, y minutos antes, en una pausa del choque en Vigo, un airado Leo Messi no quiso atender a las indicaciones que el segundo de Setién, Eder Sarabía, intentaba hacerle una y otra vez desde la banda.

El equipo no gana ni tampoco convence con su juego, sobre todo en las segundas partes. Y las sensaciones no son buenas. No parece, por tanto, un buen momento para jugarse LaLiga ante uno de los rivales más incómodos del campeonato.

Para el Atlético es el mejor momento de la temporada... Y el peor rival de Simeone. Al optimismo de sus cuatro triunfos consecutivos, de una reacción contundente frente a las dudas con las que se marchó al parón por la covid-19 y de una tercera posición hoy indiscutible, porque incluso tiene el margen de error de aquí hasta el final del curso hasta de una derrota que le otorga su distancia de cuatro puntos respecto al Sevilla, cuarto, contrapone unos precedentes en el Camp Nou que alientan casi todo lo contrario.

Cierto es que allí conquistó una Liga en la última jornada del curso 2013-14, con aquel cabezazo para la historia del club del uruguayo Diego Godín y con un empate (1-1), como también lo es que de sus 12 desplazamientos allí entre la Liga, la Copa del Rey, la Liga de Campeones y la Supercopa de España no venció ninguno: cinco igualadas y siete derrotas.

Tampoco le ha ganado jamás Simeone al Barcelona en la Liga, sea cual sea el escenario. Sí le ha doblegado dos veces en los cuartos de final de la Liga de Campeones (1-0 en 2013-14 y 2-0 en 2015-16) o en el último precedente en las semifinales de la Supercopa de España disputada el pasado enero en Arabia Saudí (2-3), pero nunca en sus dieciséis duelos ya dentro del campeonato: cinco empates y once derrotas, la más reciente el 0-1 en su casa.

Ahora repite el desafío, sin tanta recompensa, ni presión, como en tiempos precedentes, cuando casi cada vez que fue al Camp Nou lo hizo para competir por la Liga.

Invicto en sus últimos doce choques de competición oficial, de los que ganó ocho y empató cuatro (no pierde desde el 1-0 con el Real Madrid del 1 de febrero); vencedor por primera vez en toda la temporada de dos partidos seguidos como visitante (en todo el tramo anterior sólo había ganado tres de sus 14 salidas ligueras) y con 13 de los 15 puntos desde la reanudación del torneo, el Atlético vislumbra el presente y el futuro con determinación, con el objetivo prioritario encauzado, a la espera de la final a ocho de la Champions, que despierta su mayor ambición. Es el anhelo insistente cada curso desde que lo dirige Simeone.

Para recibir al conjunto rojiblanco, Setién recupera al centrocampista Sergio Busquets, que no pudo jugar ante el Celta por sanción, y al defensa Sergi Roberto, que se ha perdido los últimos tres compromisos de su equipo por una fisura intercostal. Ambos podrían ser titulares en detrimento de Riqui Puig y Nelson Semedo, respectivamente.

También podría regresar al once el delantero Antoine Griezmann, lo que relegaría de nuevo a Ansu Fati al banquillo, y Clement Lenglet relevará en el eje de la zaga a Samuel Umtiti, que en Vigo volvió a protagonizar un partido de lo más discreto. El resto del equipo será el habitual.

En el Atlético, Simeone ha insistido en estas cinco jornadas en las rotaciones. En Barcelona habrá cambios. La duda es cuántos. Hay dos obligados por sanción. Ni Koke Resurrección, el capitán, ni Stefan Savic están disponibles por ciclo de cinco tarjetas amarillas. Tampoco Mario Hermoso, lesionado, aparte de Sime Vrsaljko. Las dos ausencias en el centro de la defensa devolverán al once a Felipe Monteiro, según las previsiones.

El central brasileño, el mejor de todo el semestre anterior del Atlético junto a Jan Oblak, no ha jugado ninguno de los cinco partidos posteriores al parón, primero porque necesitó más tiempo para su puesta a punto y después porque, a la vez, sufrió una distensión muscular. El pasado sábado regresó a la convocatoria contra el Alavés, aunque no jugó ningún minuto, y las bajas promueven que su regreso sea ya inmediato en el Camp Nou ante el Barcelona.

Al once volverán también Diego Costa y Marcos Llorente, protagonista del fenómeno más impactante de la vuelta a la competición del Atlético. El centrocampista ha relanzado al equipo desde el extremo derecho o la delantera, alejado de la posición natural con la que vino al club el pasado verano procedente del Real Madrid: medio centro. Ya no lo es. Y el resultado es incontestable: ha sido clave en nueve de los últimos 13 goles de su equipo.

También podrían regresar a la titularidad el colombiano Santiago Arias, al lateral derecho, o el mexicano Héctor Herrera, al medio centro, dependiendo de la extensión de las rotaciones de Simeone para el Camp Nou, mientras que en el resto de posiciones se espera a Jan Oblak, indiscutible en la portería y con un solo gol en contra -y de penalti- en sus últimos cuatro duelos; José María Giménez, como central; Renan Lodi, en el lateral izquierdo; Saúl Ñíguez y Thomas Partey, en el medio; y Joao Félix, como segundo punta. También está la opción Carrasco.

- Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Griezmann, Luis Suárez.

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Felipe, Giménez, Lodi; Llorente, Thomas, Herrera, Saúl; Joao Félix y Diego Costa.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas)

Estadio: Camp Nou

Hora: 22:00.

---------------------------------------------------------------------

Puestos: Barcelona (2º, 69 puntos); Atlético de Madrid (3º, 58 puntos).

La clave: La inspiración de Messi o la capacidad del Atlético para desactivarlo.

El dato: El Barcelona ha mantenido la portería a cero en sus últimos cuatro partidos como local.

Las frases:

Piqué: 'Somos el Barça y esto todavía no ha acabado. Luchar hasta el final forma parte de nuestro ADN. Cabeza bien alta y el martes iremos a por todas'.

Saúl: 'Estamos en una dinámica muy positiva, nos encontramos bien física y mentalmente ny es un buen momento para enfrentarse al Barcelona'.

El entorno: El club ha organizado una campaña de animación para este partido que consiste en decorar las gradas del Camp Nou con camisetas azulgranas personalizadas con los nombres de los socios y aficionados que lo deseen y que previamente habrán adquirido en las tiendas oficiales del Barça. EFE