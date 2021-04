El Barcelona mantiene 'todos los escenarios están abiertos' en la Superliga

Barcelona, 21 abr (EFE).- El FC Barcelona contempla que 'todos los escenarios están abiertos' respecto a su continuidad en la Superliga Europea después de que los seis clubes ingleses y el Atlético de Madrid decidieran dar un paso atrás y abandonar la competición liderada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

'De momento estamos en la Superliga. Todos los escenarios están abiertos. Ahora vendrán días de conversaciones y seguramente negociaciones de todas las partes', explicaron a EFE desde el club azulgrana.

Este martes TV3 desveló y posteriormente EFE confirmó que el presidente, Joan Laporta, incluyó una cláusula en el contrato del Barcelona con la Superliga que deja la entrada en la competición a expensas de la ratificación de la Asamblea de Compromisarios del club.

Durante las horas anteriores el candidato a la presidencia Víctor Font y diferentes asociaciones de socios azulgranas como 'Seguiment FCB', 'Manifest Blaugrana' y 'El Cor Blaugrana' pidieron a la junta directiva de Laporta que los socios tuviesen poder de decisión en un asunto tan importante para el futuro de la entidad como este.

Ya de madrugada, después de la renuncia de los seis conjuntos ingleses, el capitán del Barcelona Gerard Piqué tuiteó 'Football belong to the fans. Today more than ever' (El fútbol pertenece a los seguidores. Hoy más que nunca)', convirtiéndose en el primer futbolista de uno de los tres equipos españoles fundadores que se mostró en público contrario a la Superliga.

De momento, el Barcelona no ha emitido ningún comunicado sobre su postura respecto a los acontecimientos sucedidos en las últimas horas y Joan Laporta no ha comparecido públicamente.

Ahora mismo quedan 5 de los 12 equipos fundadores que el domingo anunciaron que formarían parte de la creación de la nueva competición europea: Barcelona, Real Madrid, Juventus de Turín, Milan e Inter de Milán. Ya no forman parte de ella Atlético de Madrid, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Tottenham y Arsenal.

Después de la renuncia de los ingleses, la Superliga dejó claro en un comunicado su intención de seguir con el proyecto: 'Dadas las circunstancias actuales, reconsideraremos los pasos más apropiados para reconfigurar el proyecto, teniendo siempre en mente nuestros objetivos de ofrecer a los aficionados la mejor experiencia posible al tiempo que potenciamos los pagos solidarios para toda la comunidad futbolística'.

Además, el texto culpaba de la deserción de los seis clubes ingleses a la 'presión' que recibieron para abandonar la Superliga Europea. EFE

1011955