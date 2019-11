El Bayern descarta a Arsene Wenger como nuevo entrenador

Berlín, 8 nov (EFE).- El Bayern ha descartado la posibilidad de fichar como nuevo entrenador a Arsene Wenger que se había convertido en el favorito de las quinielas para sustituir a Niko Kovac en el banquillo bávaro.

'Arsene Wenger llamó a Karlheinz Rummenigge y mostró en principio interés por ser entrenador del FC Bayern. El FC Bayern tiene un gran aprecio por Arsene Wenger por su trabajo en el Arsenal pero no es una opción', publica el diario 'Bild' tras la respuesta del club a una consulta al respecto.

El favoritismo de Wenger obedecía a dos hechos fundamentales: hubiera podido asumir el equipo de inmediato y habla alemán.

Sin embargo, su edad, 71 años, hacían dudoso que pudiese ser una opción a largo plazo y el tiempo que lleva alejado de los banquillos también generaba dudas.

Según el 'Bild' en el Bayern gana enteros la posibilidad de que Hansi Flick, que ha asumido en el equipo en calidad de interino tras la destitución de Kovac, se mantenga en el banquillo al menos hasta el final de la temporada.

En el debut de Fick el Bayern derrotó al Olimpiakos por 2-0 con lo que aseguró su clasificación para octavos de final de la Liga de Campeones.

Pese a que el rendimiento ofensivo no fue convincente y a que el partido fue de baja calidad se ha destacado el hecho de que Flick logró mantener la portería en cero mientras que en los últimos compromisos el Bayern solía encajar al menos dos goles por partido, al margen del calibre del rival.

El meta y capitán Manuel Neuer parece ser uno de los partidarios de Flick en el vestuario.

'Conozco a Hansi Fñick desde hace mucho. Tiene mucha experiencia y ha afrontado la situación con gran profesionalidad y con gran serenidad', dijo Neuer.

'Él está haciendo las cosas muy bien, veremos lo que pasa', agregó.

Flick era el segundo entrenador de Kovac y habido sido también segundo de Joachim Löw durante el Mundial 2015 en el que Alemania conquistó el título.

Antes de que el Bayern descartase a Wenger otros presuntos candidatos habían anunciado que no ficharían por el conjunto alemán en esta temporada.

Erik ten Hak subrayó que no abandonaría el Ajax y Thomas Tüchel recordó que tiene un contrato vigente con el PSG. Ralf Rangnik, que actualmente no trabaja como entrenador, también declaró que no estaba interesado en el cargo.

Sin embargo, la posibilidad de que Ten Hak, que parece ser el favorito del presidente del presidente del Consejo Directivo, Karlheinz Rummenigge, fiche para la próxima temporada está todavía abierta.EFE