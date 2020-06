El Bayern se juega el pase a la final de la Copa ante el Eintracht Fráncfort

Berlín, 9 jun (EFE).- El Bayern, en un gran momento de forma tras la reanudación de la competición, se jugará mañana el pase a la final de la Copa de Alemania ante el Eintracht Fráncfort, un rival ante el que ha tenido dos partidos altamente dispares en la Bundesliga.

En la primera vuelta liguera, el Bayern cayó en casa (1-5), lo que precipitó el cese de Niko Kovac y la llegada al banquillo del actual entrenador Hansi Flick. En la segunda vuelta, y después del parón forzado por el coronavirus, recientemente el Bayer ganó en campo rival (2-5).

Entre los dos partidos hay una evolución de ambos equipos que resulta diametralmente opuesta. Mientras que el Bayern se ha vuelto intratable, el Eintracht ha entrado en un bajó que lo ha alejado de los puestos europeos.

Sin embargo, Flick se mostró hoy convencido de que mañana se encontrará con un rival en plena forma que puede complicarle las cosas.

'Eintracht Fráncfort tiene gran experiencia con partidos de Copa. Es un equipo que justo en esos partidos puede estar en su mejor forma. Tiene una calidad enorme y puede poner a cualquier rival en dificultades. Tenemos que estar preparados para ello y minimizar nuestros errores', dijo Flick en la conferencia de prensa virtual

Flick procuró restarle importancia a los elogios que han llovido sobre su equipo en las últimas semanas de ex internacionales que han hablado del actual Bayern como del mejor de los últimos diez años.

'En fútbol todo puede pasar muy rápido. Me acuerdo cuando perdimos dos partidos seguidos ante el Leverkusen y el Gladbach y se empezó a decir que los rivales ya no sentían respeto ante el Bayern', dijo Flick.

'No podemos pensar en ello, sino buscar siempre el partido perfecto aunque sabiendo que eso no es posible. Tampoco tenemos que pensar en que podemos batir el récord de goles. Decir que lo vamos a batir sería una falta de respeto con los próximos rivales', añadió.

Flick sostuvo que, aunque eso puede sonar a lugar común, lo importante siempre es el próximo partido y pensar que el rival que viene es el más difícil.

La única novedad en el parte médico del Bayern es la ausencia de Michaël Cuisance, por una gastroenteritis. El resto están a disposición todos los que han estado en los últimos partidos, incluido Thiago Alcántara, que viene de una lesión de abductores pero que ya reapareció el sábado ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga.

Flick dijo que no descartaba hacer algún cambio con respecto a la alineación del sábado, pero también que no veía a nadie demasiado cansado como para tener que darle un descanso

El entrenador del Eintacht, Adi Hütter, podría recurrir mañana a Mijat Gacinovic, un jugador que entró en los corazones de los aficionados del Eintracht en la final de la Copa en 2018, cuando fue clave en la victoria justo ante el Bayern.

A Gaconovic le ha faltado últimamente eficacia ante la portería contraria pero Hütter parece confiar en él para que forme una paraje de ataque junto al holandés Bas Dost o el portugués André Silva.

Flick fue interrogado acerca de donde estaba cuando se jugó la final de 2018.

'No recuerdo si estaba o no en el estadio. Solo sé que en mi familia hay un hincha del Eintracht que celebró mucho. Pero todo eso es cosa del pasado y la verdad me importa poco', respondió.

Alineaciones probables:

Bayern; Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski.

Eintracht: Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Toure, Kohr, Rode, Chandler; Kamada, Gacinovic; Dost.EFE