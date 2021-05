El BCE concluirá la revisión de su estrategia en el segundo semestre

Fráncfort (Alemania) 5 may (EFE).- El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, prevé que la entidad concluirá la revisión de su estrategia en el segundo semestre de este año y descarta una subida de la inflación persistente durante mucho tiempo.

Lane hizo estas declaraciones este miércoles en un debate sobre la revisión de la política monetaria organizado por OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum).

La revisión de la estrategia comenzó a comienzos de 2020, pero el BCE tuvo que posponerla por la pandemia.

El economista jefe del BCE dijo que ha habido varios debates, pero que todavía 'escuchan y discuten'.

Preguntado por la posibilidad de que la inflación suba a medio plazo, en los próximos 18 a 24 meses, dijo que 'no lo ve, porque la condición para una inflación persistente es un mercado laboral más fuerte' y no es suficiente que la escasez de algunas materias primas esté incrementando los precios de algunos productos.

El BCE prevé que en 2022 la inflación general superará algo el 1 %. EFE