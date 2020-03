El bienestar ha mejorado en la OCDE desde la crisis pero no las desigualdades

París, 9 mar (EFE).- La mayoría de los indicadores de bienestar han mejorado en la OCDE desde la crisis, en particular el empleo, los ingresos y la esperanza de vida, pero las evoluciones no han sido muy favorables en todos los países, no ha habido progreso con las desigualdades y la precariedad es un problema persistente.

En su estudio bienal sobre el bienestar publicado este lunes, que compara la situación presente (la del último año para el que hay datos comparativos disponibles) con la que había en 2010, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lanza varias advertencias sobre las amenazas de cara al futuro, sobre todo por los problemas medioambientales y sociales.

Primero porque un 62,8 % de los habitantes de sus países miembros están expuestos a niveles de contaminación atmosférica peligrosos (pese a que ese porcentaje ha caído en 11,6 puntos desde 2010) y la evolución de las emisiones de carbono no permitirá alcanzar los objetivos de limitación del cambio climático.

Pero también porque no solo las diferencias de remuneración entre el 20 % más privilegiado y el 20 % de los menos favorecidos son las mismas (los primeros ganan cinco veces más que los segundos), sino porque la precariedad afecta a cerca del 40 % de las familias, es decir, que caerían en la pobreza (un 12 % ya son pobres) si se vieran privadas de tres meses de ingresos.

Otro elemento preocupante de cara al futuro es que el patrimonio medio ha disminuido en la mayoría de los países en los que eso se ha podido evaluar y para uno de cada cinco familias los gastos de vivienda representan más del 40 % de sus ingresos, lo que deja muy poco margen para otras partidas.

En cualquier caso, lo cierto es que desde lo más profundo de la crisis en 2010 la esperanza de vida se ha incrementado en 14 meses hasta 80,5 años de media (con un techo de 84,2 en Japón y un suelo de 74,6 en Colombia), y ha subido en los 35 países del estudio.

Hasta 2017 (último dato disponible) los ingresos por habitante han crecido un 6 % a 28.000 dólares (México es el farolillo rojo con 16.500, muy lejos de su vecino Estados Unidos, el primero con 47.500) y la tasa de empleo (un 76,5 % de las personas de 25 a 64 años tienen un trabajo remunerado) ha subido de forma casi generalizada.

La tasa de homicidios se ha reducido en un tercio desde 2010, también la mortalidad en carretera, las personas se sienten más seguras y dicen estar más satisfechas de su existencia.

Los países en los que se han constatado progresos en un mayor número de indicadores son Alemania, Canadá, Corea del Sur, Estonia, Hungría, Polonia, República Checa y Reino Unido.

Algunos de estos 'campeones', como Alemania, ya figuraban entre los que tenían un nivel relativamente elevado. Pero donde los avances han sido más significativos ha sido en aquellos que partían de más abajo, como Hungría y Polonia, que pese a todo siguen relegados a una posición subalterna en la lista de la OCDE.

En el extremo opuesto, Grecia es el que peor parado sale en la comparación de su situación actual y la que tenía en 2010, ya que acumula el mayor número de indicadores a la baja. En Grecia han retrocedido las competencias escolares de los alumnos, la participación electoral, los ingresos disponibles o el patrimonio de las familias.

Sin llegar a ese extremo, Bélgica, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Luxemburgo y Nueva Zelanda son los que menos avances han tenido en términos de bienestar, aunque todos ellos partían en general de una situación comparativamente buena.

Frente a la tendencia global de una mejora en los indicadores, hay algunos en los que se constata un empeoramiento, y en particular el que se refiere al tiempo dedicado al ocio, a las actividades personales o a las interacciones sociales.

Así por ejemplo, los estadounidenses, italianos o canadienses dedican una media hora menos por semana que en 2010 a las relaciones sociales y en Bélgica más de 40 minutos. EFE