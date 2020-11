El big data, un nuevo aliado en los clubes de fútbol

Madrid, 24 nov (EFE).- La importancia creciente del análisis de los datos en el deporte, especialmente en lo que al fútbol se refiere, centró una de las mesas redondas que dan forma al foro virtual World Football Summit (WFS).

En la misma participaron Salvador Carmona (CEO y Co-Fundador de Driblab), Víctor Orta (director de fútbol del Leeds United), Juan Carlos Rodríguez (presidente de Univisión Deportes), Ilhan Gundogan (director de fútbol de KIN Partners) y Miguel Ángel Moreno (periodista de la Agencia EFE) en la tarea de moderador.

'Nosotros no recolectamos datos, los procesamos. Empleados miles de euros al año en ello, utilizamos tecnología e inteligencia artificial. Analizamos no jugadores sino también equipos. Tenemos más de treinta clientes en todo el mundo y no es lo mismo dar soluciones a un cliente de México, Brasil o Inglaterra', explicó Carmona.

'En términos deportivos tenemos cuatro ascensos en diferentes ligas y varias copas. Hay además varios casos de éxitos como el traspaso de Lo Celso desde el PSG al Betis, el de Federico Viñas al Club América', añadió acerca de operaciones en las que han ejercido como asesores.

Por su parte Orta opinó que deben convivir la llamada 'vieja escuela' con las nuevas corrientes: 'El reclutamiento, el scout, el ojo humano... son necesarios en mi trabajo. Y luego hay un momento en el que se usa el big data para crecer verticalmente y no horizontalmente. Para mi serían un porcentaje del 70% de lo primero y un 30% de lo segundo'.

Asimismo reconoció que usan el big data para ver si un jugador encaja en el estilo, para llegar a controlar a nombres de diversas partes del mundo que podrían formar parte del equipo en el futuro: 'Para firmar a un jugador tienes que valorar el riesgo técnico después de mucho videoanálisis, el análisis físico, la transición que supone para un jugador moverse de un país a otro y el aspecto psicológico'.

En cuanto a Gundogan, afirmó que recurren a los datos para identificar el talento joven mientras que Rodríguez reflexionó acerca de la utilidad que pueden tener estos en el contacto directo con los aficionados.

'Si combinas ambos aspectos, la habilidad para generar opciones de negocio está ahí. En los próximos años la mayoría de ligas, equipos y selecciones tratarán de conectar de la manera más directa que puedan con sus aficionados. Es un reto muy interesante el que tenemos en adelante', indicó. EFE

