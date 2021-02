El borrador de la Constitución de Haití permite la reelección presidencial

Puerto Príncipe, 3 feb (EFE).- El anteproyecto de la nueva Constitución de Haití, que promueve el presidente Jovenel Moise y fue divulgado este miércoles, permite que el jefe de Estado pueda optar a la reelección.

La actual Constitución, de 1987, permitía un segundo mandato, pero no consecutivo, por lo que la nueva carta magna, de ser aprobada, habilitaría a Moise para volver a ser candidato.

El artículo 135 del texto establece que el mandato presidencial dura cinco años, igual que en la actualidad, y establece que ese periodo no puede ser acortado o prolongado.

El 136 afirma que 'nadie se puede beneficiar de más de dos mandatos presidenciales', eliminando el actual veto a los periodos consecutivos.

Como había sido adelantado la semana pasada a la prensa, el anteproyecto de Constitución prevé la eliminación del Senado, para formar un Parlamento unicameral.

También contempla eliminar la figura del primer ministro e introducir la del vicepresidente, que sería elegido junto al mandatario.

La nueva Constitución también daría derecho de voto a los haitianos que residen en el extranjero, reconocería el derecho a la doble nacionalidad y permitiría optar a cargos públicos a personas que tengan pasaporte de otro país además del haitiano.

El borrador fue elaborado por un comité de expertos nombrado por Moise, el texto estará ahora abierto a debate con diversos sectores de la sociedad civil durante cerca de dos meses, para introducir posibles enmiendas.

El Gobierno pretende someter el texto definitivo a referéndum el próximo 25 de abril, pero estos planes dependerán de la evolución de la actual crisis política.

La oposición y numerosos sectores sociales demandan que Moise deje el poder el próximo domingo, considerando que según la actual Constitución esa es la fecha límite de su mandato.

Sin embargo, Moise asevera que tiene un año más por delante en el cargo, un tiempo en el que pretende celebrar el referéndum constitucional y después, las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para septiembre.

La oposición acusa a Moise de estar tomando una deriva dictatorial, en especial desde que comenzó a gobernar por decreto, en enero de 2020, cuando terminó el mandato de la mayoría de los senadores y de todos los diputados debido al aplazamiento de las elecciones legislativas de 2019.

Sin embargo, hasta ahora, Moise ha asegurado que él no pretende optar a la reelección y alega que las reformas que promueve beneficiarán a su sucesor.

En un discurso pronunciado el pasado lunes en Facebook, el mandatario abogó por enterrar la Constitución de 1987, que según él es la fuente de la tensión que existe entre los tres poderes del Estado y es el origen de las constantes crisis que vive el país.

'La Constitución de 1987 no puede seguir en el camino. Ya no podemos soportarlo. Esta Constitución pone a los haitianos de espaldas. (...) Un nuevo texto es importante, por no decir indispensable, para poner al país en el camino del cambio', indicó el presidente.EFE