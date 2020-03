El brasileño Daniel Maciel da positivo por coronavirus

Redacción Deportes, 21 mar (EFE).- El jugador de voleibol brasileño Daniel de Souza Maciel, que milita en el club estonio Saaremaa, ha dado positivo por coronavirus, informa en su web la federación italiana de ese deporte.

Según dicha federación, el jugador explicó que se contagió durante la estancia de su equipo en Milán para jugar en los cuartos de final de la Copa Challenge.

'Por decisión de la CEV, los días 4 y 5 de marzo jugamos contra el equipo de Milán (Allianz Powervolley Milano) en casa los dos choques de cuartos de final por los problemas que ya existían en Italia', explica Maciel, cuyo equipo perdió los dos encuentros y quedó eliminado.

'Como capitán del equipo tuve mucho contacto con los jugadores del equipo contrario, los árbitros... Después de esos dos partidos todo fue normal. Al décimo día tuve un poco de dolor de cabeza, como si fuera sinusitis, y un cansancio inusual. Llegué a casa después de una sesión de entrenamiento, me detuve y perdí la conciencia. Al día siguiente me desperté con un poco de dolor de cabeza y no tuve más síntomas', agrega el opuesto brasileño, que afirma que pasó todos los datos al departamento de salud y 'dieron positivo'.

'Había cinco o seis personas en nuestro equipo infectadas con el virus, pero sólo dos tenían fiebre. Ya han mejorado. Creo que porque somos deportistas, con un cuerpo más fuerte que la mayoría de la gente, y eso hace más fácil la recuperación', precisa. EFE