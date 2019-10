El brasileño Gabriel Paulista se ofrece a la selección española

Madrid, 19 oct (EFE).- El defensor brasileño del Valencia Gabriel Paulista se ofreció para jugar con la selección española, para lo que dijo que está en trámites de obtener la doble nacionalidad, según confirmó tras el partido contra el Atlético de Madrid en el que su equipo empató 1-1.

'Llevo dos temporadas buenas con el Valencia, en 'Champions', campeón de Copa, y jugando, no salimos campeones de Copa por suerte, hicimos un gran partido. Y la selección brasileña no me da la oportunidad, estoy en trámite de sacar mi pasaporte español y si la selección española me da una oportunidad voy a decir que sí', explicó el zaguero tras el encuentro.

Gabriel confirmó que nunca ha jugado un partido oficial con Brasil, que fue convocado en 2015 y que no jugó ningún minuto. EFE

1011340