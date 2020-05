El Bremen negocia un crédito estatal para enfrentar crisis del coronavirus

Berlín, 22 may (EFE).- El Werder Bremen negocia actualmente un crédito estatal para hacer frente a las repercusiones que ha tenido sobre las finanzas del club la crisis del coronavirus.

Un portavoz del club dijo a la revista 'Der Spiegel' dijo que las negociaciones estaban cerca del cierre y que el crédito provendría del Banco para la Reconstrucción (KfW) en el marco de las ayudas ofrecidas por el estado a empresas con problemas de liquidez causados por la pandemia.

El crédito, junto con los intereses, debería ser pagado en un plazo de seis años.

Según 'Der Spiegel' el Bremen no es el único club que se plantea la posibilidad de recurrir a créditos del KfW.

El Borussia Dortmund ha discutido la posibilidad y los responsables han recibido preventivamente luz verde de los organismos competentes, según la revista, para solicitar un crédito de hasta 60 millones de euros en caso necesario.

No obstante, un portavoz del club dijo que se trata de algo meramente preventivo y que la posibilidad de recurrir a una ayuda así no tiene ninguna actualidad y subrayó que hasta el momento el Dortmund no ha recibido un céntimo de ayudas públicas.

El director administrativo del Dortmund, Hans Joachim Watzke, ha dicho en varias ocasiones que el club no recurrirá a ayuda del estado.EFE