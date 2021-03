El Brujas suspende su salida a bolsa

Bruselas, 26 mar (EFE).- El Club Brujas anunció que suspende su salida a bolsa, prevista para este viernes, debido a 'las condiciones actuales del mercado'.

'Hemos optado por posponer la OPI del Club dadas las condiciones actuales del mercado', explicó en un comunicado el presidente del club blanquinegro, Bart Verhaeghe, que reconoció que la decisión 'es una lástima', aunque miran 'al futuro con la mente abierta'.

El club flamenco notificó, el pasado 25 de febrero, al banco belga Belfius su intención de desembarcar en Euronext Bruselas, el mercado de valores de la capital belga, antes de verano.

Aunque el club apunta a la 'situación del mercado' como la causa principal de la decisión, los observadores financieros creen que lo más probable es que se deba a la falta de interés de los inversores particulares, según informó el diario belga Le Soir.

Los vigentes campeones de la Pro League belga batieron su récord de facturación en la pasada temporada, la 2019-2020, con una cantidad total de 137 millones de euros y un beneficio neto de 24,5 millones de euros; y el principal objetivo de su salida a bolsa era recaudar fondos para financiar el proyecto del nuevo estadio, previsto para 2023.

Sin embargo, el prospecto de la operación financiera señaló que el club no iba a emitir nuevas acciones, por lo tanto, no habría ampliación de capital (es decir, no se preveía un aumento en el presupuesto del club), y que la operación se limitaría a la venta de acciones que ya poseían los actuales accionistas.

Asimismo, estaba previsto que el precio de las acciones ofertadas se situase en torno a los 17,50 y los 22,50 euros, con una valoración total del club de unos 250 millones de euros.

Según el analista financiero Jérôme Demeestere, en palabras a Le Soir, dicha valoración, aunque significativa, estaba justificada, aunque 'es menos seguro' que dichos resultados llegasen a ser sostenibles.

Además, el club anunció desde el comienzo de la operación que no iba a emitir dividendos 'en un futuro próximo', otra de las posibles causas de la falta de interés de los inversores.

Invertir en un club de fútbol, explicó Demeestere, 'es una acción emocional. El verdadero aficionado puede decir que no sólo tiene el abono, sino también acciones. Es la guinda del pastel, pero en realidad no se trata de ganar dinero'.

No obstante, el analista reconoció que invertir en un club también es arriesgado, puesto que los ingresos dependen principalmente de la venta de jugadores y los derechos televisivos, que a su vez dependen del rendimiento del equipo en el terreno de juego.

Por último, otra de las razones a las que apuntan los analistas es que el Club Brujas no posee el reconocimiento internacional que otros clubes europeos tienen, como el Manchester United, por lo que es más difícil encontrar inversores interesados.

'Al Club Brujas le está yendo muy bien desde el punto de vista financiero, organizativo y deportivo y la ambición sigue siendo hacerlo lo mejor posible cada día', sentenció Verhaeghe, quien aseguró que el club ahora se va a centrar en obtener su cuarto título liguero en seis años. EFE