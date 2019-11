El Bundestag alemán aprueba la vacunación obligatoria contra el sarampión

Berlín, 14 nov (EFE).- El Bundestag (cámara baja del Parlamento alemán), aprobó hoy la ley que hará obligatoria desde el 1 de marzo de 2020 la vacunación contra el sarampión para menores y trabajadores de centros educativos y centros de acogida de refugiados, entre otros.

Los padres de menores que quieran su admisión en guarderías o centros educativos tendrán que demostrar que han sido vacunados y se prevén multas de hasta 2.500 euros para quien no cumpla los preceptos de la nueva ley aprobada en el Bundestag.

Para los menores que ya asistan a guarderías o centros educativos se establece el 31 de julio de 2021 como fecha límite para demostrar que han sido vacunados. En lo que va de año se han registrado en Alemania más de 500 casos de contagio del sarampión.

La votación parlamentaria contó con el apoyo de los partidos de la Gran Coalición -Unión Cristianodemócrata (CDU), Unión Socialcristiana (CSU) y Partido Socialdemócrata (SPD)- del Partido Liberal (FDP), mientras que se abstuvieron diputados de La Izquierda y Los Verdes y votaron en contra los de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD).

LA ULTRADERECHA CRITICA LA LEY POR SER UN 'ATAQUE A LA LIBERTAD'

Este último partido considera que la obligatoriedad de la vacunación es un 'ataque decidido contra los derechos de libertad de nuestros ciudadanos', declaró uno de sus parlamentarios, Ulrich Oehme.

El titular de Sanidad alemán, el cristianodemócrata Jens Spahn, defendió su plan en mayo pasado porque, dijo, 'precisamente se trata de proteger la integridad de los niños, que no pueden decidir por sí mismos, pero que con una vacuna contra el sarampión pueden quedar protegidos de una enfermedad muy, muy peligrosa, y también muy contagiosa'.

Según la ley ahora aprobada, todo menor que no tenga sus vacunas al día podría quedar excluido de la asistencia a un centro de educación infantil, que es opcional.

En el caso de las escuelas, donde excluir al alumnado no inmunizado no es una posibilidad ya que la asistencia es obligatoria, los padres que no vacunan a sus hijos podrían enfrentarse a multas de hasta 2.500 euros.

Para aquellos niños que por razones médicas no pueda ser vacunados, deberá presentarse a su vez el correspondiente certificado médico.

APROBACIÓN TRAS AÑOS DE AVISOS SIN LOGRAR LA ERRADICACIÓN

Según el ministerio de Sanidad, años y años de llamamientos y campañas de concienciación no han conducido al resultado deseado, el de erradicar el sarampión.

Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, el 93 % de los niños en Alemania están completamente inmunizados contra el sarampión, es decir, han obtenido la primera y la segunda vacuna necesarias.

No obstante, al menos el 95 % de la población debe estar inmunizada para lograr erradicar la enfermedad, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cálculos del Ministerio de Sanidad alemán señalan que alrededor de 600.000 personas no están debidamente vacunadas y que en los centros de educación infantil y escuelas la cifra de menores no vacunados asciende a unos 361.000.

La ley incluye la obligatoriedad para determinados grupos profesionales -profesores, educadores, personal hospitalario y en consultas médicas, además de empleados en centros públicos comunitarios-, entre los cuales el número de personas insuficientemente inmunizadas asciende a unas 220.000. EFE