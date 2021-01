El 'Bureau Vallée' cae al cuarto puesto y vira al Este para evitar

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El IMOCA60 'Bureau Vallée 2' del francés Louis Burton, tras caer del segundo al cuarto puesto de la general de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario- ha virado, a las 03:30 (hora española) de esta mañana al Noreste para evitar ceder terreno a los rivales que navegan a 240 millas (460 Km) más al Este y con mejor viento.

A una semana de la llegada a la meta, prevista para el jueves, día 28, el grupo de cabeza deberá cruzar un área de vientos más inestables y menos sostenidos. Aunque la situación meteorológica actual era esperada y que el anticiclón se desplaza hacia el este, un error táctico podría condenar a Burton, pero también al 'Apivia' de Charlie Dalín, actual líder y que le aventaja en 130 millas (240 km).

Tanto el 'Apivia como el 'Bureau Vallée han entrado en una zona de altas presiones de una anchura de 150 millas (270 km) con vientos de apenas 10-12 nudos (18 a 22 km/h) y esto podría ser aprovechada por sus perseguidores inmediatos.

El grupo de cabeza navegan a 890 millas (1.650 km) al Sur de las Azores, el problema ahora es saber quien llegará primero al archipiélago ya que si se mantienen las condiciones actuales, su flujo de vientos del Oeste-Suroeste de 15-20 nudos (28 a 38 km/h) ya que esto podría ser decisivo. Algunos expertos apuntan a que acercarse a Madeira podría proporcionar mejor viento y una ruta más corta.

La progresión de los perseguidores del líder en el grupo del Este le está amenazando ya que el alemán Boris Herrmann (Sea Explorer), ahora segundo está unas 80 millas (150 km) a su estela, Thomas Ruyant (LinkedOut), a 102 (190 km) y Damíen Seguin (Apicil), quinto y a 140 (260 km).

Un total de doce competidores ya están en el hemisferio Norte. El último ha sido la primera navegante femenina clasificada, la joven francesa de 31 años, Clarisse Cremer (Banque Populaire X). Debutante en la Vendée Globe, apunta a ser la ganadora en su categoría.

Las cosas on le han ido muy bien al 'One Planet One Ocean' de Didac Costa en la última jornada. Ha luchado por salir de un área anticiclónica y ayer tarde (19:30 horas) fue superado por el Este por el 'DMG Mori' del japonés Kojiro Shiraishi y ha caído a la vigésima plaza de la tabla.

Alrededor de las 23:00 horas de anoche, Costa, después de haber navegado en rumbo Este para salir de la encalmada, viró al Noreste y navega ahora a 700 millas (1.260 km) de las costas del Sur de Brasil, a 30 millas (55 km) detrás de Shiraishi.

Resultados y Clasificaciones final de la 74ª jornada

Recorrido: 24.334 m.n. (45.090 km)

21/01/2021 (12:00 horas)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

distancia a meta

.1. Charles Dalín (FRA)(F) Apivia 2.143 mn.(3.970 km)

Distancia al líder

.2. Boris Herrmann (GER)(F) Sea Explorer a 77 m.n.

.3. Thomas Ruyant (FRA) (F) LinkedOut 102

.4. Louis Burton (FRA) (F) Bureau Vallée a 132

.5. Damien Seguín (FRA) Apicil 140

...

20. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 3387 mn.(6277 km)

(hasta 25 competidores/8 abandonos). EFE

