El C.Europa obligado a retirar campaña que ponía en valor el velo islámico

Estrasburgo (Francia), 3 nov (EFE).- El Consejo de Europa se ha visto obligado a retirar diversos elementos de una campaña contra la discriminación después de la polémica que suscitaron en Francia unas imágenes y unos mensajes que ponían en valor el velo islámico, que recibieron una salva de condenas políticas.

La campaña, cofinanciada por la Unión Europea, fue lanzada el 28 de octubre para promocionar la diversidad a través de un programa del Consejo de Europa para favorecer la integración y la lucha contra las discriminaciones y ha ido desapareciendo de la web desde el martes.

La campaña incluía unos montajes de retratos de mujeres en las que la mitad iba con velo islámico y la otra mitad, con otro tipo de indumentaria, acompañados del mensaje en inglés 'Beauty is in diversity as freedom is in hijab' (La belleza está en la diversidad como la libertad está en el velo).

Unos contenidos que en pocos días provocaron una salva de reacciones políticas de indignación en Francia, sobre todo de la derecha y la extrema derecha, pero también de algunas personalidades de la izquierda y del propio Gobierno, que se atribuyó la retirada de la iniciativa.

La secretaria de Estado de la Juventud, Sarah El Haïry, explicó este martes en una entrevista al canal LCI que Francia había manifestado al Consejo de Europa 'su desaprobación extremadamente fuerte, de ahí la retirada de esta campaña'.

Antes de eso, la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, había denunciado en Twitter que esa 'comunicación europea en favor del velo islamista es escandalosa e indecente cuando millones de mujeres luchan con valor contra esa forma de esclavitud, también en Francia'.

También reaccionaron los candidatos a la presidencia del partido conservador Los Republicanos, como la presidenta de la región Ile de France, Valérie Pécresse, que insistió en que 'el velo no es un vestido cualquiera, no es símbolo de libertad sino de sumisión. Y el papel de Europa es apoyar a las mujeres que luchan en el mundo para tener el derecho de quitárselo'.

El ex primer ministro socialista Manuel Valls criticó la campaña por 'chocante, alucinante y peligrosa' por la visión que da de la igualdad de hombres y mujeres y por presentar el velo islámico como 'un signo de libertad'. 'Es desesperante', concluyó en Twitter el exconcejal de Barcelona, que vuelve a estar activo en la política francesa.

El Consejo de Europa, por su parte, se mostró extremadamente escueto en su reacción. Fuentes de la organización señalaron que era una iniciativa conjunta con la UE contra la discriminación que pretendía 'sensibilizar sobre la necesidad de respetar la diversidad y la inclusión y combatir todo tipo de discursos de odio'.

Las fuentes explicaron que los controvertidos mensajes 'reflejaban las declaraciones hechas de forma individual por participantes en uno de los talleres' a partir de los cuales se creó la campaña, pero no la posición de la organización ni la de su secretaria general, Marija Pejcinovic Buric.

El Consejo de Europa, que reúne a 47 países del continente con la misión de defender los derechos humanos y del Estado de Derecho, confirmó que ha retirado los mensajes y que reflexiona sobre 'una mejor presentación de este proyecto'. EFE

