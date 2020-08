El calvario de Vettel y el sueño de Hülkenberg

Miguel Ángel Moreno

Redacción deportes, 7 ago (EFE).- Que esta inusual temporada 2020 marcada por la pandemia de coronavirus no es la del tetracampeón mundial alemán Sebastian Vettel parecía haber quedado ya claro. Pero el mal fario del piloto de Ferrari parece inagotable y este viernes volvió a aparecer en el inicio de este GP del 70 aniversario.

Fue prácticamente al final de la sesión vespertina, cuando 'Seb' acababa sus tandas largas de rodaje instalado en un insípido decimocuarto mejor tiempo en la pista y encaraba la línea de meta. Un sonido grave, perfectamente audible desde la señal televisiva, mostraba que el motor de su Ferrari había dicho basta.

La imagen del otrora cuatro veces campeón del mundo de forma consecutiva con Red Bull cuerpo a tierra intentando otear visualmente cuál es el problema de su monoplaza puede ser icónica de la peripecia de Vettel en este inicio de temporada retrasado por el coronavirus.

Desde Austria, donde salió undécimo tras una mala clasificación y acabó protagonizando un trompo al intentar adelantar al español Carlos Sainz (McLaren); a la segunda carrera de nuevo en el Red Bull Ring cuando acabó fuera de combate embestido por su compañero monegasco Charles Leclerc; doblado por Hamilton en Hungría pese a un sexto puesto que es su mejor resultado del año; o sumar un único punto hace una semana en Silverstone... No es el año de Vettel.

Tampoco le ayuda la situación extradeportiva, sabedor de que a día de hoy no tiene volante en la temporada 2021, porque el suyo recaerá en Carlos Sainz, y vigilados todos sus movimientos en el 'paddock' como señales de futuro. El último, un choque de codo en Silverstone con el canadiense Lawrence Stroll, dueño del equipo Racing Point que la próxima temporada será Aston Martin.

'Tengo muchas posibilidades, quizás no tantas en Fórmula Uno, si sumas los asientos que quedan. Pero creo que lo importante es ser feliz con la decisión. El tiempo dirá cuál es, así que no estoy muy estresado', señaló ayer el tetracampeón mundial alemán.

Mientras Vettel deshoja la margarita y sufre por su monoplaza -Ferrari aún no ha confirmado la gravedad de su fallo de motor-, precisamente donde podría estar su futuro, en Racing Point, otro piloto alemán vive el efecto contrario.

Se trata de Nico Hülkenberg, retornado de rebote al 'Gran Circo' debido al positivo por COVID-19 del mexicano Sergio Pérez, que se repitió este viernes por lo que el tapatío no podrá competir en Silverstone por segunda carrera consecutiva, y dispuesto a aprovechar sus opciones para lucirse.

No ha esperado nada 'Hulk', cuarto mejor tiempo en la primera sesión libre -solo por detrás de los intratables Mercedes y del Red Bull del neerlandés Max Verstappen- y sexto en la segunda, únicamente dejando colarse a los tres ya mencionados, al australiano Daniel Ricciardo (Renault) y a su compañero, el canadiense Lance Stroll.

El piloto alemán, buen conocedor de una categoría en la que lleva una década pilotando en la zona media (Force India-Racing Point, Sauber, Williams, Renault), tiene muy claro que va a aprovechar la desafortunada ausencia de 'Checo' Pérez para granjearse un futuro entre los asientos que aún quedan libres para 2021, y este Gran Premio del 70 Aniversario puede ser su mejor escaparate.

'Estoy en conversaciones, pero no hay nada concreto. Creo que es una cuestión de unas semanas cuando las cosas sean más concretas y firmar. ¿Y si no es la Fórmula Uno? Para ser sincero, no está claro en mi mente tampoco', dijo el jueves el alemán, que demostró sobre el asfalto que no ha perdido el tacto con el monoplaza.

Hülkenberg hizo bueno el rendimiento espectacular que los Racing Point están mostrando esta temporada -los que en pretemporada algunos denominaron 'Mercedes rosas' por su parecido con el Mercedes ganador de 2019-, mientras el equipo inglés de capital canadiense sigue estando en el disparadero: este viernes fueron sancionados por utilizar componentes del Mercedes de 2019 que formaban parte de la lista de aquellos que cada escudería debe trabajar por su cuenta. 400.000 euros y 15 puntos menos en el Mundial de Constructores.

En Mercedes, por su parte, están tranquilos. Consideran que la sanción no les afectará y miran a todos los demás con la suficiencia de saber que tienen, otra vez, claramente el mejor monoplaza.

Este viernes el finlandés Valtteri Bottas, recientemente renovado para 2021, dominó la primera sesión. El británico Lewis Hamilton, que camina con paso firme hacia su séptimo mundial y aún no quiere hablar de su futuro, se impuso en la segunda. Y pocos ven posibilidades de que sean batidos a una vuelta el sábado.

Si bien los primeros puestos deberían ser para las 'flechas plateadas', una gran variedad de opciones se abren para las siguientes filas: el Red Bull de Verstappen y el Renault de Ricciardo se postularon, también el Ferrari de Leclerc. Los Racing Point tienen potencia, y en ese grupo quieren situarse los McLaren del británico Lando Norris y el español Carlos Sainz.

El madrileño, que tomará el asiento de Vettel la próxima temporada, quiere dejar a un lado la mala suerte y comenzar a sumar los puntos que se le han escapado en las anteriores cuatro carreras. Por detrás de los Mercedes, todo puede ocurrir. EFE

1011340