El Camp Nou, terreno maldito para Ancelotti

Roberto Morales

Madrid, 21 oct (EFE).- No existe un solo recuerdo positivo de Carlo Ancelotti en el Camp Nou, estadio donde nunca fue capaz de vencer en tres clubes distintos y en el que quiere romper su mala racha en su segunda etapa en el banquillo madridista en un clásico que refuerce a su equipo y deje tocado al de Ronald Koeman en LaLiga Santander.

Con el AC Milan ni con el PSG y Real Madrid ha sido capaz Ancelotti de salir airoso del estadio del Barcelona. Lo máximo que consiguió fueron dos empates improductivos, ya que se produjeron en eliminatoria de la Liga de Campeones que provocaron su eliminación.

Ya había perdido en su 'bautizo' en el Camp Nou, al mando del Milan el 2 de noviembre de 2004 en la cuarta jornada de la fase de grupos. Un equipo con Maldini, Cafú, Kaká, Pirlo y Shevchenko cedió ante el Barcelona de Ronaldinho, con un joven Leo Messi en el banquillo sin minutos.

El astro brasileño firmaba a un minuto del final el tanto del triunfo culé con una acción repleta de magia. Su recorte en seco y el zurdazo a la escuadra remontaban el partido en la primera visita de Ancelotti. Shevchenko había adelantado al Milan y Samuel Eto'o firmado el empate a pase de Xavi Hernández. Joan Laporta presidía en el palco.

No tuvo que pasar mucho tiempo para el intento de revancha, en una cita mayor, con los dos mismos clubes. El partido de vuelta de las semifinales de 'Champions' en 2006, tras la victoria del Barcelona en San Siro (0-1). Ancelotti necesitaba ganar y no pasó del empate sin goles. En su once ya contaba con Costacurta, Clarence Seedorf o Inzaghi.

Los recuerdos negativos de Ancelotti aumentaron al mando del PSG, de nuevo eliminado por el Barcelona en una eliminatoria, de nuevo con la vuelta en el Camp Nou. En abril de 2013, el empate a más goles de la ida le sirvió al conjunto azulgrana. El técnico italiano necesitaba vencer y no pasó del 1-1. El tanto del argentino Pastore le invitó a soñar pero Pedro, en un Barça con Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets como titulares de los que aún siguen en el club, firmaba el pase a semifinales sin vencer ninguno de los dos encuentros.

Nada mejoró en su llegada al Real Madrid y cuando pasó a ser protagonista de un clásico que detiene al mundo del fútbol. Dos visitas en Liga, ningún punto y dos derrotas dolorosas.

Se estrenó el 26 de octubre de 2013, midiéndose al argentino Gerardo 'Tata' Martino, en un duelo de la décima jornada que el Barcelona decidió al contragolpe, una de las mejores armas madridistas. Ese giro táctico del técnico barcelonista lo hicieron bueno en el marcador el brasileño Neymar y el chileno Alexis Sánchez.

Jesé maquillaba el marcador en el añadido en un Real Madrid con Carvajal, Marcelo y Modric titulares, como únicos 'supervivientes' ocho años después. Di Maria, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale daban forma a un tridente, con Karim Benzema en el banquillo.

Al siguiente curso liguero llegó la última visita al Camp Nou de Ancelotti con idéntico resultado (2-1). En la jornada 28, el 22 de marzo de 2015, en un clásico que decidía el liderato y se teñía de azulgrana. Con dominio madridista en la primera mitad para levantar el tanto de Mathieu con una mágica acción de Benzema con asistencia de tacón a Cristiano Ronaldo.

El tanto del uruguayo Luis Suárez en el minuto 56 fue el último castigo que soportó el técnico italiano en el estadio del Barcelona. Escenario donde quiere evitar pasar a la leyenda negra en caso de perder en su tercera visita al mando del Real Madrid. EFE

