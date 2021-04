El campeón Mir, disgustado, admite que han fallado en la estrategia

Redacción deportes, 2 abr (EFE).- El campeón del mundo de MotoGP 2020, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), estaba bastante disgustado tras finalizar decimotercero, pues aseguró que 'ha fallado mucho la estrategia'.

'Sólo he podido hacer una vuelta con los neumáticos buenos y no he podido tener la oportunidad de tener ni siquiera una vuelta más, que es lo normal; nos hemos equivocado, me han dado bandera y las consecuencias son que estamos súper atrás y con menos de una décima creo que hubiéramos pasado y la podríamos haber conseguido con una vuelta más, sin problema. Pero hemos fallado en la estrategia', lamenta Mir.

'Estos días tenemos que usar neumáticos precalentados de otros Grandes Premios y son compuestos que no funcionan tan bien como uno nuevo; todos los sabemos y esperamos para montar el nuevo en la última salida a pista, pero por alguna razón, me han llamado para entrar y ponerme el nuevo, pero no había suficiente tiempo', recuerda Joan Mir.

'Yo no puedo controlar el tiempo, sólo mirar la pizarra. El equipo no ha hecho la estrategia correcta y no estoy contento, porque es muy difícil hacer un buen tiempo con el paquete que tenemos en este momento, y cada detalle cuenta bastante', señala el piloto de Suzuki.

El campeón del mundo reconoció que 'será muy difícil, porque hay muchas motos con mucho potencial a una vuelta dentro de la gente de la primera clasificación; será muy difícil, lo sabemos, pero daremos el ciento por ciento y creo que tenemos opción aún de pasar a la segunda clasificación y entrar ahí para pelear por estar entre los diez primeros'.

'Será muy difícil y no habrá que perder la paciencia si por lo que sea no sale, habrá que mejorar, salir bien y demás, pero confiemos en que vaya bien la primera clasificación', recalcó Mir.

'Hemos salido ya con la puesta a punto de la última carrera, con la que no me siento nada mal, pero todo está muy apretado, no vamos a mejorar medio segundo, ni mucho menos pero creo que hoy teníamos más opción que otros días de hacer un buen tiempo, pero por fallo de estrategia no lo hemos podido hacer', reconoció Joan Mir.

'Mañana será un buen día para trabajar en los cuartos libres con neumáticos usados, ver dónde estamos y dónde están nuestros rivales, y a partir de ahí construir una buena vuelta para salir metidos entre los diez primeros. Veremos qué tal', señaló el piloto de Suzuki. EFE