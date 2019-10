El canadiense Lucas Cavallini prepara su salida del Puebla

Puebla (México) 26 oct (EFE).- El canadiense Lucas Cavallini, delantero del Puebla del fútbol mexicano, aseguró este sábado que piensa en emigrar de su equipo al termino del torneo Apertura y le gustaría ir a otro con expectativas mayores.

'Me encantaría jugar en el América, si no lo consigo, en otro grande de México como Tigres o Monterrey, tengo opciones del extranjero también. De Cruz Azul ya no creo que se dé un acercamiento', dijo a EFE.

Cavallini, integrante de la selección de Canadá, se ha convertido en la figura del Puebla, un club modesto del centro de México. Arribó con los camoteros en 2017 y en 76 partidos contabiliza 29 goles.

Aseguró que ha sido honesto con la directiva de su equipo y no teme en señalar en público que busca salir.

'Me adapté al Puebla y mostré mis ganas de jugar; la gente me quiere y me respetará la decisión de irme; quiero terminar este campeonato coesfuerzo y dedicación', agregó.

Sobre sus motivaciones de irse al América el atacante reconoció que puede ser un trampolín para partir más después a una liga más competitiva.

'Es más fácil salir al fútbol de Europa desde un equipo grande, mediático y llamativo que de uno pequeño. De América se acaban de ir dos jugadores al Porto, Agustín Marchesín y el colombiano Matheus Uribe, me gusta porque es un equipo ganador y tiene un proyecto más estable que Cruz Azul por ejemplo', añadió.

Cavallini quedó herido moralmente en junio después de que Cruz Azul iniciara pláticas con la directiva del Puebla para contratarlo, sin embargo no hubo una comunicación final.

'Cruz Azul me buscó, no era un equipo que me emocionara porque tiene muchos años sin salir campeón, eso hace que la presión no los mantenga estable, pero era una buena oportunidad y estaba dispuesto a ir. Después el Presidente deportivo se peleó con la directiva; puede ser que eso haya afectado mi traspaso', señaló.

A pesar de que nació en Toronto, a Cavallini no le motiva jugar para el equipo de esa ciudad, que esta semana avanzó a la final de la conferencia del Este de la MLS

'Me da alegría que el Toronto ande bien, pero la MLS no es una liga que me fascine, prefiero ir a otras de envergadura como la de España. Si llego a jugar en el Toronto, será cuando en la parte final de mi carrera, ahora quiero aprovechar mi nivel para codearme con ligas de exigencia fuerte', concluyó.EFE