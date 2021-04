El 'caso Cala' eclipsa un duelo clave por el descenso

Getafe (Madrid)/Cádiz, 8 abr (EFE).- El caso protagonizado por Juan Cala, que supuestamente habría proferido un insulto racista contra el jugador francés del Valencia Mouctar Diakhaby la pasada jornada, eclipsará el duelo clave por evitar el descenso que protagonizarán el Getafe y el Cádiz este sábado en el Coliseum Alfonso Pérez.

Cala volverá a la que fue su casa entre la temporada 2015/16 y la mitad de la 2017/18. No lo hará como habría deseado. Seguramente habría preferido pasar desapercibido en una tarde típica de reencuentros futboleros con los que fueron un día sus compañeros de trabajo.

Sin embargo, no será así. Su retorno al Coliseum Alfonso Pérez estará marcado por todo el jaleo del choque ante el Valencia que acaparó todos los focos de la jornada con una resaca interminable que dura casi una semana. Sus supuestos insultos racistas a Diakhaby que provocaron que el choque se parara un tiempo, son más actualidad que el propio Getafe-Cádiz.

El defensa del cuadro gaditano ha pasado una de sus semanas más complicadas en su dilatada carrera profesional y, por eso, su rendimiento en el terreno deportivo se puede ver afectado. Su presencia de nuevo en el once de su equipo es una incógnita.

Mientras, el que fue su entrenador, José Bordalás, defendió el buen comportamiento que siempre tuvo Cala en el tiempo en el que ambos coincidieron en el Getafe. Pero, alejado de ese tema, el técnico alicantino está más centrado en un choque del que necesita todos los puntos.

Después de tres empates consecutivos (Atlético, Elche y Osasuna), sus hombres afrontan una final que, de ganarla, oxigenaría las opciones de salvación de un equipo que a principio de curso no pensaba en mirar de reojo al descenso a falta de nueve partidos.

Después de tres temporadas tranquilas en las que las posiciones europeas eran un objetivo, el Getafe ahora pelea por premios de menor brillo pero necesarios para sobrevivir en la máxima categoría del fútbol español.

Aunque aún tiene un colchón de seis puntos sobre el Huesca, último club que antes del inicio de la trigésima jornada descendería a Segunda División, el Getafe no puede despistarse si quiere evitar meterse en un lío.

Y más cuando el calendario no se presenta muy favorable con encuentros pendientes ante el Real Madrid, el Barcelona, el Villarreal, el Celta o el Granada, entre otros. Por eso, los tres puntos ante un rival directo por el descenso, son muy necesarios para el Getafe.

Bordalás tendrá que afrontar el choque ante el Cádiz sin alguna de sus piezas importantes. No podrán jugar varios nombres: el marroquí Sofian Chakla, sancionado y con un golpe en el pie, dejará un hueco en el centro de la defensa que ocupará Xabier Etxeita; tampoco estarán el uruguayo Erick Cabaco y el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, ambos lesionados de larga duración; ni el turco Enes Ünal, que dio positivo por coronavirus.

Para el once inicial, el técnico del Getafe podría dar una oportunidad al japonés Takefusa Kubo, que hizo un buen papel con su selección y que perdió la titularidad ante Osasuna tras un viaje de 25.000 kilómetros. Frente al Cádiz, podría recuperarla.

También jugará el serbio Nemanja Maksimovic, que, por motivos personales, tardó en regresar de los partidos de su selección y se perdió el choque ante el cuadro navarro. Junto a Carles Aleñà, Marc Cucurella y el uruguayo Mauro Arambarri, los cinco formarán un centro del campo con mezcla de músculo y técnica que intentará aprovechar Jaime Mata arriba para doblegar al Cádiz.

Por su parte, el Cádiz visita al Getafe con las novedades de dos delanteros, el hondureño Anthony 'Choco' Lozano y Rubén Sobrino, y con ganas de olvidar una semana de preparación en la que el asunto más comentado ha sido la polémica por las acusaciones del valencianista Diakhaby a Cala.

Los incidentes del domingo pasado en el encuentro que midió a ambos equipos en el estadio Ramón de Carranza, por unos presuntos insultos racistas de Cala a Diakhaby que provocaron la apertura de una investigación, han marcado la semana de entrenamientos.

Álvaro Cervera, entrenador del conjunto gaditano, espera que sus jugadores hayan podido alejarse del entorno para preparar el choque ante el conjunto que dirige Bordalás, sobre todo después de la importante victoria lograda el domino ante el Valencia (2-1). De ella se ha hablado poco, pero sirvió para que el Cádiz diera un gran paso en su objetivo de la permanencia.

Un encuentro en el que se enfrentarán dos estilos de juego parecidos, con un Getafe y un Cádiz que suelen ser perezosos a la hora de asumir el mando de la pelota y que prefieren sustentar el juego en la seguridad defensiva.

En el Cádiz causa baja por segundo partido consecutivo un futbolista importante, el centrocampista Álex Fernández, que no ha podido recuperarse de una lesión. La semana pasada le sustituyó en el once inicial Alberto Perea, que se presume pudiera continuar entre los elegidos.

Choco Lozano, por su parte, se ha recuperado de una lesión, aunque quizá no salga en el once titular porque antes de quedarse en el dique seco había perdido su plaza tras la llegada de Rubén Sobrino, que también vuelve a la lista después de que no pudiese jugar la semana pasada ante el Valencia por el acuerdo de cesión entre ambos clubes.

-- Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Iglesias, Djené, Etxeita, Olivera; Arambarri, Maksimovic; Kubo, Aleñà, Cucurella; y Jaime Mata.

Cádiz: Ledesma; Iza Carcelén, Marcos Mauro o Cala, Fali, Espino; José Mari, Jonsson, Perea, Salvi; Sobrino y Negredo.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 14:00.

-----------------------------------------------------------------

. Posiciones: Getafe (15º, 30 puntos); Cádiz (13º, 32 puntos).

. El dato: Getafe y Cádiz sólo han jugado un partido en Primera División en el Coliseum Alfonso Pérez. Fue en el curso 2005/06 con victoria para el Getafe 3-1 con goles de Rubén Pulido, Riki y Sergio Pachón. Por el Cádiz, marcó Lucas Lobos.

. La clave: cómo afectará al Cádiz el tema de la semana: los presuntos insultos racistas de Juan Cala a Mouctar Diakhaby que pueden haber afectado a la concentración del cuadro gaditano.

. El entorno: con la resaca del Cádiz-Valencia, Juan Cala, ex futbolista del Getafe, vuelve a la que fue su casa envuelto en la polémica. Todos los focos enfocarán al defensa del conjunto gaditano.

. Las frases:

- Bordalás: 'Cala siempre ha tenido un comportamiento impecable'.

- Cervera (Cádiz): Conozco a Cala y le defiendo y le creo; es una buena persona'.

