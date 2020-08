El CCC al Tour con el campeón olímpico Van Avermaet y Zakarin como bazas

Redacción deportes, 21 ago (EFE).- El equipo CCC ha incluido en su equipo para el Tour de Francia al campeón olímpico belga Greg Van Avermaet, al ruso Ilnur Zakarin y al italiano Matteo Trentin con el objetivo de luchar por triunfos de etapa.

Los citados serán los tres hombres para el Tour que comienza el día 29 en Niza. Zakarin será el encargado de luchar por la general, Van Avermaet por las etapas tipo clásicas y Trentin por los desenlaces al esprint.

La formación polaca se completa con Simon Geschke, Michael Schär, Alessandro De Marchi, Jan Hirt y Jonas Koch.

'Es una gran sensación competir en el Tour de Francia en un año en el que no sabíamos si sería posible. Las victorias de etapa en el Tour no son fáciles de conseguir, pero hemos seleccionado nuestros ocho hombres, la mitad de los cuales son ex ganadores de etapa, lo que nos da mucha confianza de cara a la carrera', comenta en la página del equipo su director general, Jim Ochowicz.

Van Avermaet, quien la próxima temporada correrá en el Ag2r, ya sabe lo que es ganar en el Tour, pues logró sendas etapas en Rodez (2015) y Le Lioran (2016).

'Me siento bien y ansioso por llegar a Niza. Es difícil saber qué esperar, pero hasta ahora estoy contento con mi forma. Creo que cada día será aún más difícil que nunca, tanto por las victorias de etapa como en la lucha por la general. Hay algunas etapas que me convienen. Tenemos un equipo fuerte, con mucha experiencia y creo que podemos trabajar bien juntos para llegar a la objetivos del equipo', señaló el medallista de oro en Río'2016. EFE