El Celta obligado a reaccionar ante un sólido Athletic

Vigo/Bilbao, 5 oct (EFE).- La solidez defensiva del Athletic Club, con sólo tres goles encajados en las siete primeras jornadas ligueras, examina este domingo a un Celta de Vigo obligado a reaccionar tras encadenar cinco partidos sin ganar, una crisis de resultados y juego agravada por una preocupante sequía goleadora.

El potencial ofensivo que se le presume al equipo de Fran Escribá no está dando los réditos esperados. Iago Aspas todavía no se ha estrenado esta temporada y ya ha igualado su peor arranque goleador; Rafinha y Denis Suárez no acaban de sentirse cómodos en el sistema del técnico valenciano; y Santi Mina únicamente vio puerta ante el Espanyol.

A pesar de los últimos resultados y del pobre rendimiento ofrecido en Ipurúa, Escribá sigue teniendo la confianza de la directiva celeste. Solo otra desastrosa actuación forzaría su destitución, pese a que un sector del celtismo ya pidió un relevo en el banquillo tras el último partido en Balaídos.

El técnico del Celta prepara cambios. Fran Beltrán y Rafinha apuntan al once tras su suplencia en Eibar. La duda está en si Escribá dará continuidad a Okay en la medular para contrarrestar el poderío físico del equipo de Garitano o apuesta por un fútbol de más toque con Lobotka.

Tampoco está descartado que cambie de dibujo táctico para jugar con un único mediocentro por delante de la defensa y un solo delantero. En ese caso, Santi Mina se caería a la banda derecha, con Rafinha actuando por dentro.

El Athletic encara su visita liguera de este domingo al Celta en Balaídos con la intención de recuperar, en un campo amable en lo que va de siglo, la buena línea que mantenía en el arranque liguero hasta la derrota de la última jornada contra el Valencia, en San Mamés.

Ese 0-1 del equipo 'che' en La Catedral acabó con el invicto que mantenían los de Gaizka Garitano, en un inicio de curso en el que llegaron a ponerse líderes tras la quinta jornada y en el que todavía no han perdido a domicilio.

Los 'leones' esperan al menos repetir en el campo celtiña, donde suman seis victorias y tres empates en unas diez últimas visitas ligueras con solo una derrota, las igualadas logradas en Getafe (1-1), Mallorca (0-0) y Leganés (1-1). Aunque dando mejores sensaciones de las que ofreció en todos esos encuentros.

Esos empates, aún sin dejar satisfechos del todo a la afición rojiblanca, sí tuvieron lecturas positivas porque complementaban en la tabla el buen rendimiento en casa con triunfos destacados ante el Barcelona (1-0), la Real Sociedad (2-0) y el Alavés (2-0).

Pero la derrota frente al Valencia obliga ahora al Athletic a recuperar terreno de visita.

Para ello, Garitano tiene disponible a toda la plantilla salvo uno de sus titulares indiscutibles, Yuri Berchiche, quien sufrió una luxación en el hombro derecho contra el Valencia.

Aunque también Cristian Ganea, Oscar de Marcos -ya recuperado-, Iñigo Lekue e incluso Iñigo Martínez desplazado al lateral podrían relevar a Yuri, todo indica que será Mikel Balenziaga, su sustituto natural, quien supla al ex del PSG.

La otro gran duda en la alineación se presenta en las bandas de medio campo, para las que Iker Muniain es el mayor candidato.

Dependiendo del compañero que elija el técnico, Muniain jugaría en uno u otro costado. En la derecha también podrían salir De Marcos, Ibai Gómez o el joven Gaizka Larrazabal, y por la izquierda Iñigo Córdoba o el propio Ibai.

- Alineaciones probables

R. Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza; Beltrán; Santi Mina, Rafinha, Lobotka, Denis Suárez; Aspas.

Athletic Club Bilbao: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga; Dani García, Unai López; Larrazabal, Raúl García, Muniain; Williams.

Árbitro: Medié Jiménez (colegio catalán)

Estadio: Balaídos.

Hora: 14.00 CET (12.00 GMT)

Posición: Celta (17º, 6 puntos); Athletic (7º, 12 puntos)

La clave: la ansiedad del Celta

La frase: Araujo: “No pensamos en un cambio de entrenador”

El dato: Aspas ha igualado su peor arranque goleador -siete partidos sin marcar-

Ambiente: Se espera la llegada de un millar de aficionados del Athletic. EFE

