El centrocamista español Fidalgo emerge como hombre gol del América de Solari

Ciudad de México, 20 oct (EFE).- El centrocampista español Álvaro Fidalgo se repuso a las críticas que generó su fichaje desde el Castellón de la Segunda División de su país para convertirse hoy por hoy en el hombre gol del América que dirige el argentino Santiago Solari.

Con cuatro goles en el torneo Apertura, el exjugador del Real Madrid Castilla es el máximo anotador del América, por encima del ariete colombiano Roger Martínez, quien ha convertido tres.

Otros dos delanteros están lejos de la producción de Fidalgo. El mexicano Henry Martín marcó uno y el uruguayo Federico Viñas sigue en blanco.

Dos de los goles del español resolvieron partidos muy equilibrados. Anotó el 2-1 en las victorias sobre el Necaxa y el Juárez.

América lidera el Apertura con 31 puntos y es el primer clasificado a la fase final.

En los cuatro partidos que anotó Fidalgo, su equipo ganó. El último triunfo se produjo el martes, por 2-1 sobre Santos Laguna.

'Hay que tener personalidad para aceptar las críticas. No se pueden tomar a mal. No me conocían, lo entiendo porque llegas al Club América, el más grande de México, y están acostumbrados a fichajes de gran nombre. Desde el primer día demostré mis fuertes y al final eso es lo importante', dijo Fidalgo en sus primeros días en México.

El centrocampista llegó al América en el pasado torneo Clausura en el que no dio muestras de ser goleador. Reconoció que llegar a un fútbol diferente fue un reto, pero después de un proceso de adaptación recibió luz verde para pisar más el área rival.

'El torneo pasado di una buena versión de mi fútbol, pero tenía que crecer en otros aspectos como ser más determinante respecto a gol y a pases, y creo que eso es importante', explicó.

'Veo muchos partidos míos siempre que juego, analizo las cosas que hago bien y sobre todo las que hago mal. Respecto a las que hago mal, tenía que crecer en muchas cosas como pisar más el área y lo trabajé. Se refleja en que pude hacer goles', concluyó. EFE

