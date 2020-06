El centrocampista Jorge Hernández apela a la historia ganadora del Pachuca

Pachuca (México) 14 jun (EFE).- El centrocampista Jorge Hernández, capitán del Pachuca del fútbol mexicano, aseguró este domingo que es necesario recuperar la grandeza de su equipo y para ello apela a la historia ganadora de anteriores generaciones.

El Pachuca ganó seis títulos de liga entre 1999 y 2016, sin embargo, ha entrado en una espiral de resultados negativos desde su último trofeo y sólo ha logrado clasificar una vez a la liguilla en los últimos tres años.

'Debemos pensar en la historia de este equipo, honrar los campeonatos que dejaron generaciones pasadas para volver a hacer ganador al Pachuca. Esta ha sido la única institución en México que ha ganado la Copa Sudamericana y tiene varios galardones nacionales, entonces tenemos que pensar en hacer cosas grandes de nuevo', afirmó.

Hernández lamentó que la COVID-19 haya interrumpido el trabajo que realizaban con el entrenador uruguayo Paulo Pezzolano que cumplía al frente del banquillo de los Tuzos su primer semestre cuando se canceló el Clausura 2020.

'Acumulamos tres meses en casa, se ha cortado la preparación que en nuestro caso teníamos con un técnico nuevo, apenas nos adaptábamos a lo que pretendía del equipo. Las semanas hasta que empiece el siguiente torneo nos servirán para continuar con el trabajo que nos pide en lo táctico, eso será primordial porque ya lo estábamos entendiendo', agregó.

Hernández, oriundo de San Luis Potosí, centro de México, afirmó estar en deuda con el Pachuca debido a los malos resultados y en su papel de capitán, se comunicó durante el confinamiento con sus compañeros para reflexionar sobre las deficiencias que han mostrado para no calificar a las últimas liguillas.

'Estuvimos de acuerdo en que nos ha faltado mejorar en el aspecto individual porque varios de nosotros no estamos al cien por ciento, eso nos lleva a tener una deuda con el equipo y afición. Ahora que empiece de nuevo el fútbol en México será importante enfocarnos para sumar juntos en pos del rendimiento del equipo'.

Jugador del Pachuca desde el 2012, Hernández manifestó su deseo de regresar a la selección nacional y recordó un tema doloroso para su trayectoria al quedar relegado del equipo nacional que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

'Estuve en esa camada ganadora pero no fui parte del equipo al final. Por algo me llamaron en ese momento, pero tengo que ser consciente de que quizá bajé mi nivel después y eso ha impedido que regrese. No quedé con coraje, aunque sí con la duda de preguntarle al técnico Luis Fernando Tena el por qué me sacó de la lista de Olímpicos', concluyó.EFE