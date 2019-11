El Cervantes de Nueva York rinde homenaje al cine español hecho por mujeres

Nueva York, 8 nov (EFE).- El Instituto de Cervantes de Nueva York rindió este viernes homenaje al cine español hecho por mujeres con el inicio de un elaborado programa en el que se proyectarán varios filmes de destacadas cineastas y diversos debates.

El Cervantes participa así en una nueva edición de 'Mujeres de Cine USA: Traveling Spanish Film Showcase Made by Women', festival itinerante de cine hecho por mujeres que pretende visibilizar el trabajo de las cineastas españolas en el exterior e impulsar su presencia en el mercado americano.

En concreto, la institución cultural neoyorquina acogerá la muestra 'New York by Spanish Women Filmmakers', comisariada por 'Mujeres de Cine', donde se presentan distintas miradas de cineastas españolas sobre la ciudad de Nueva York.

También acogerá el espacio 'Cineastas Españolas Toman la Palabra', en el que Celia Rico presentará su trayectoria, y el evento 'Correspondence', que ofrecerá la posibilidad de presenciar un diálogo entre la documentalista americana Chiara Clemente y Violeta Barca-Fontana.

Entre las películas que se podrán ver desde este viernes durante más de una semana serán 'Viaje al Cuarto de una Madre', de Celia Rico, 'Pieces of New York', de Violeta Barca-Fontana, 'Un Paseo por New York Harbor', de Carolina Astudillo, 'Most Beautiful Island' de Ana Asensio, y 'Sublet' de Chus Gutiérrez.

Todas las proyecciones, salvo Sublet, incluirán una conversación con la directora de la película proyectada.

'Mujeres de Cine' este año cumple su décimo aniversario, una década con la que ha contado con el apoyo de otras instituciones culturales relevantes como el 'American Film Institute' o el 'National Museum Women in the Arts'.

'En nuestro 10º aniversario seguimos empeñadas en ofrecer una ventana de exhibición para el cine español hecho por mujeres también en Estados Unidos, favoreciendo así la consolidación de referentes y dando lugar a espacios de diálogo entre ambas cinematografías', aseguró en un comunicado Ana Palacios, directora de 'Mujeres de Cine'.

En su recorrido internacional, Mujeres de Cine estará presente en 9 ciudades de 7 países y 4 continentes: Albuquerque, Nueva York y Washington en EE.UU.; La Paz en Bolivia; Managua, en Nicaragua; Tegucigalpa, en Honduras; San Salvador, en El Salvador; Malabo, en Guinea Ecuatorial; y Pesaro, en Italia. EFE