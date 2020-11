El 'Charal' cruza el ecuador y toda la flota ya está en el hemisferio Sur

Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El 'Charal de Jérémie Beyou, último clasificado de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario- ha cruzado el ecuador a las 10:42 (hora española) de esta mañana y cuando se cumple la tercera jornada de la prueba toda la flota está ya en el hemisferio Sur

El 'Charal' era uno de los tres grandes favoritos,junto al 'Corum' de Nico Troussel y el 'Hugo Boss' de Alex Thomson que ya han abandonado, para ganar esta edición de la Vendée Globe, pero un daño en la estructura del casco le hizo volver al puerto de Les Sables d'Olonne tres días después de la salida. Reparó y se reincorporó a la carrera el pasado día 16 y navega a 3.300 millas (6.400 km) dle líder.

El 'Apivia' de Charlie Dalin sigue como líder solido cuando navega a 450 millas (835 km) al suroeste del cabo de Buena Esperanza, que de cruzar mañana, en rumbo Noreste a una media de 21 nudos (40 km/h) bajo viento a favor de componente Oeste-Noroeste de 23 nudos (44 km/h) y olas de 4 metros.

El mejor tiempo entre Les Sables d'Olonne y el Cabo de Buena Esperanza esta en poder de Alex Thomson en la edición de 2016-2017 con 17 días, 22 horas y 58 minutos y este año no se batirá.

Dalin mantiene a 295 millas (545 km) al 'LinkedOut' de Thomas Ruyant, segundo en la general y que lidera un grupo de seis embarcaciones que descienden a gran velocidad hacia el Sureste. Detrás de él está el 'Yes we Cam¡' de Jean Le Cam,el único que no lleva 'foils' de ese grupo y que puede perder su puesto.

La 'manada de 'foilers' que le persiguen con más velocidad que él en estas condiciones, liderados por el 'PRB' de Kevin Escoffier que está solo 6 millas (10 km) detrás de él, le han recortado de 50 a 60 millas (90 a 110 km) en las últimas 24 horas.

Didac Costa y su 'One Planet One Ocean', vigésimo segundo clasificado, está ahora a 850 millas (1.575 km) al este de las costas de Porto Alegre y ha empezado a virar al sureste con el objetivo puesto en el 'Groupe Sétin' de Manuel Cousin que está solo 20 millas (38 km) delante de él y la velocidad del español de 20 nudos (28 km/h) es superior a la del francés.

Costa ha comentado hoy que, 'los pequeños cambios de tiempo ya se notan.El día es más largo y la temperatura del agua del mar ya está un poco más fría. Después del día anterior de chubascos, el día ha sido muy tranquilo hasta hoy. He hecho algunos ajustes y bricolaje, he cambiado un fusible fundido y he pasado algun cabo por un lugar mejor para facilitar la maniobra, etc'.

'Voy pensando en los días que aún me faltan para volver a pasar por aquí (está junto a las costas centrales de Brasil). Estoy trazando la mejor ruta para esta gran curva sur, siempre estudiando los detalles que me pueden hacer recortar algunos kilómetros a la vuelta', concluye.

Resultados y Clasificaciones al término 21ª jornada

Recorrido: 24.334 m.n. (45.090 km)

29/11/2020 (15:45 horas)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

distancia a meta

.1. Charles Dalín (FRA)(F) Apivia 18.051 mn.(33.498 km)

Distancia al líder

.2. Thomas Ruyant (FRA)(F) Linkedout a 295 m.n.

.3. Jean Le Cam (FRA) Yes we Cam! 342

.4. Kevin Escoffier (FRA)(F) PRB 348

.5. Yannick Bestaven(FRA)(F) Maitre CoqIV 398

----

22. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 2088 mn.(3869 km)

Abandonos

-- Nicolás Troussel (FRA)(F) Corum 16/11/2020

EFE

1010560