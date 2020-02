El chileno Garín dice que no se imaginaba siete victorias seguidas este año

Río de Janeiro, 21 ene (EFE).- El chileno Cristian Garín, que este viernes se clasificó a las semifinales del Abierto de Río de Janeiro, afirmó que al comienzo de esta temporada no se imaginaba ganar siete partidos seguidos ni llegar a una semifinal de un ATP 500 o entrar en el grupo de los veinte mejores tenistas del mundo.

'Al comienzo de la temporada no estaba jugando bien, ni siquiera en los entrenamientos, y por eso no imaginaba ganar siete partidos seguidos', afirmó el número 25 de la clasificación de la ATP y tercer favorito en Río tras su victoria sobre el argentino Federico Coria (116 ATP) en cuartos de final del torneo brasileño.

Con su victoria por 2-6, 6-3 y 7-5 el tenista de 23 años aumentó a siete el número de victorias consecutivas que ha cosechado desde el Abierto de Córdoba, que conquistó recientemente.

Además, avanzó por primera vez en su carrera a las semifinales de un ATP 500. Y si gana este sábado, ascenderá el lunes hasta el puesto 18 de la ATP. Así será el sexto chileno que llega al top 20.

'Tras comenzar mal la temporada, ganar el Abierto de Córdoba me dio mucha confianza y me ayudó en esa secuencia positiva', afirmó Garín, que ganó tres títulos en los últimos once meses (Houston 2019, Múnich 2019 y Córdoba 2020) y disputará su quinta semifinal en torneos del circuito ATP.

El chileno dijo que para su buena semana en Río de Janeiro también contribuyó la decisión que tomó con su equipo de descansar la semana pasada, cuando se disputó el Abierto de Buenos Aires, para llegar en buenas condiciones físicas a Brasil.

'Fue una buena decisión. Me alegra mucho llegar a esta posición, pero el tenis es un deporte muy competitivo y hay que estar bien todas las semanas para mantenerte', afirmó.

Dijo que por ahora tiene que festejar el resultado de este viernes y sólo después preocuparse con su posible adversario en semifinales, que será el vencedor del duelo entre el croata Borna Coric (31 ATP), quinto favorito en Río, y el italiano Lorenzo Sonego (52 ATP). EFE