El chileno Garín se dice motivado para avanzar lejos en el Abierto de Río

Río de Janeiro, 19 ene (EFE).- El tenista chileno Cristian Garín, que avanzó este miércoles a cuartos de final del Abierto de Río de Janeiro tras vencer al argentino Federico Delbonis por 6-4 y 6-3, se dijo 'muy motivado' para llegar más lejos en el torneo brasileño, el único ATP 500 de Sudamérica.

'Este torneo es muy importante y tengo muchas ganas de hacerlo bien. Estoy muy motivado', aseguró en rueda de prensa Garín, tercer favorito en Río y número 25 en la clasificación de la ATP.

En cuartos de final, el chileno tendrá que medirse al vencedor del duelo entre el juvenil español Carlos Alcaraz y el argentino Federico Coria.

Garín se abstuvo de decir hasta dónde cree que puede llegar en Río, pero afirmó que, tras vencer este miércoles en un partido de solo 1 hora y 36 minutos, se desgastó poco y aún tiene un día de descanso antes de su compromiso del viernes.

'De momento solo pienso en hacer lo mío, en disfrutar el tiempo que tengo para recuperarme y en aprovechar el día libre', afirmó.

'Me gusta ir partido a partido y por ahora no tengo rival para el próximo compromiso. Además, las cosas van cambiando en el torneo y algunos favoritos van quedando eliminados', agregó.

Tras un difícil partido en primera ronda en el que venció al eslovaco Andrej Martin (94 ATP) por 4-6, 7-5 y 7-6 (7-5) en una 'batalla' de 3 horas y 9 minutos en la que tuvo que remontar, vencer un 'tie break' y superar un calambre, Garín dijo haberse sentido mucho mejor en la segunda ronda.

'Pese a las condiciones climáticas difíciles (la sensación térmica en Río hoy llegó a 50 grados centígrados), hoy me sentí mucho mejor. Las primeras rondas siempre me cuestan bastante, pero si consigo avanzar alcanzo otro ritmo. Hoy me sentí muy bien físicamente y fue importante ganar en dos sets para ahorrar energías', dijo.

Garín negó que esté jugando por debajo de su capacidad este año y alegó que en los tres torneos en los que fue eliminado en 2020 tuvo que enfrentar rivales que están en el top 10. 'Pero en ningún momento me sentí jugando mal', dijo.

Pese a que es uno de los que tienen más opciones para representar a Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aseguró que de momento no está pensando en la competición.

'Sería lindo jugar unos Juegos Olímpicos, pero no los tengo en la mente. Tengo muchos torneos importantes para disputar en los próximos meses y veré lo que ocurre cuando se acerque la fecha (límite para seleccionar los clasificados según su posición en la ATP)', aseguró.

Sobre la suspensión provisional con la que fue sancionado el también chileno Nicolás Jarry tras dar positivo en un examen de dopaje tras la Copa Davis disputada en Madrid, aseguró que confía en la inocencia de su compatriota y que espera que la situación se solucione.

'Como lo he dijo varias veces, yo creo en lo que él dice y espero que esto se solucione lo antes posible', afirmó. EFE