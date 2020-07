El chileno Sepúlveda lleva su adaptación de Lemebel a las Jornadas de Venecia

Roma, 23 jul (EFE).- El chileno Rodrigo Sepúlveda competirá con su película 'Tengo miedo, torero', adaptación de la novela de Pedro Lemebel, en las 'Jornadas de los Autores' de Venecia, una sección autónoma en la Mostra dedicada al cine innovador e independiente.

El realizador (Santiago de Chile, 1959) lleva al certamen esta cinta que ahonda en la temática LGBT, basada en la novela homónima de Pedro Lemebel, icono del activismo homosexual en el país andino, así como defensor de los Derechos Humanos, artista y escritor.

Protagonizan el cinta Alfredo Castro y el actor mexicano Leonardo Ortizgris, mientras que completan el reparto los argentinos Julieta Zylberberg y Ezequiel Díaz y los chilenos Sergio Hernández, Luis Gnecco, Amparo Noguera y Paulina Urrutia.

La cinta tendrá su estreno mundial durante las 'Jornadas', según anunciaron hoy sus organizadores, que transcurre de forma paralela a la Mostra de Venecia, entre el 2 y el 12 de septiembre.

Como en la historia de Lemebel, fallecido en 2015, la cinta narra la historia de un homosexual que se enamora de un guerrillero en los convulsos años de la dictadura de Augusto Pinochet, pasando a formar parte de un grupo de la resistencia que combatía a la tiranía.

En la Sección Oficial de la XVII edición de las 'Jornadas' competirán otras nueve cintas.

Son 'Cigare au miel' de la tunecina Kamir Aïnouz; 'Spaccapietre' de los italianos Gianluca y Massimiliano De Serio; 'Mama', del chino Li Dongmei; 'Residue', ópera prima de Merawi Gerima sobre el movimiento 'Black Lives Matter' en Estados Unidos.

Completan el programa 'Preparatios to be together for an unknown period of time' de la húngara Lili Horvát; 'Oasis' del serbio Ivan Ikic; '200 meters' del palestino Ameen Nayfeh; 'Conference', del ruso Ivan I. Tverdovskiy y 'The whaller boy' de Philipp Yuryev.

Los organizadores de las 'Jornadas' avanzaron en un comunicado su voluntad de seguir celebrando el cine a pesar de la pandemia del coronavirus, que tampoco ha detenido al gran Festival de Venecia.

El de Sepúlveda es el segundo nombre latinoamericano que suena en Venecia, después de que la Semana de la Crítica, otra sección autónoma, anunciara en competición al mexicano Jorge Cuchí con su ópera prima, '50 o dos ballenas se encuentran en la playa''.

Por su parte la Mostra, muy pendiente en los últimos años al cine latinoamericano, anunciará su programa y su competición en una rueda de prensa el próximo martes 28 de julio. EFE