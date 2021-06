El chino Guanyu Zhou sustituirá a Alonso en la FP1 del GP de Austria

Madrid, 28 jun (EFE).- El chino Guanyu Zhou, piloto de pruebas del equipo Alpine, hará su debut oficial en unos entrenamientos de Fórmula Uno sustituyendo al español Fernando Alonso en la primera sesión de libres del GP de Austria, el viernes próximo, informó este lunes la escudería francesa.

Miembro de la Academia Alpine desde 2019 y actual líder del campeonato de Fórmula 2, Zhou, de 22 años, pilotará el A521 de Alonso en la sesión de una hora del viernes.

Antes de incorporarse a la Academia Alpine, Zhou había participado tres años consecutivos en el campeonato de Europa de Fórmula 3.

Será el primer piloto chino que participa en un evento de Fórmula Uno desde hace ocho años

'Pilotar un Fórmula Uno en la FP1 es un sueño hecho realidad y un paso más hacia mi gran objetivo de convertirme en un piloto de F1. Va a ser un momento muy especial y me estoy preparando al máximo para hacer frente a todos los planes que el equipo está haciendo para mí', comentó en un comunicado de Alpine.

'No hay muchos pilotos chinos de F1, así que va a ser motivo de orgullo para mí. Y va a ser todavía más especial conducir el coche de Fernando, que me sirvió de inspiración para continuar mi carrera cuando yo era más joven. Estoy feliz con lo conseguido hasta ahora y agradezco el apoyo que he tenido', afirmó Zhou.

Zhou ya pilotó el Renault F1 del año pasado en la prueba de postemporada de Abu Dabi, pero ahora será su primer test del monoplaza de 2021, en el Red Bull Ring.

Será el tercer piloto chino que participa en un fin de semana de Gran Premio de F1. Antes lo hicieron Ma Qinghua, que intervino en cinco FP1 de 2012 y 2013, y Adderly Fong, que participó en la FP1 del GP de Abu Dabi 2014. EFE