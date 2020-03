El cierre de fronteras deja atrapados en aeropuerto de Ámsterdam a 125 indios

La Haya, 21 mar (EFE).- Un grupo de 125 nacionales indios, que volvían a su país de origen desde México, se han quedado atrapados este sábado en una terminal del aeropuerto Schiphol de Ámsterdam porque Nueva Delhi no permite el aterrizaje de su vuelo, y las fronteras holandesas están cerradas para los no europeos.

Las medidas tomadas para frenar el coronavirus en diferentes países dejan en el limbo a este grupo de viajeros porque la India ha cerrado su espacio aéreo, incluso para sus propios ciudadanos, y al no ser ciudadanos holandeses, tampoco pueden entrar a este país para buscar refugio hasta que se resuelva su situación.

Habían salido este viernes de México con destino a Nueva Delhi, y con escala en Ámsterdam, pero a mitad de vuelo, el capitán les informó de que el avión no podía aterrizar en el país de destino debido a una prohibición de entrada en la India.

Después de más de 15 horas de vuelo, el piloto decidió volver a Schiphol-Ámsterdam con todos los pasajeros, pero debido a que también existe una prohibición de entrada en los Países Bajos, tampoco se les está permitiendo ingresar en este país. El grupo se encuentra en la terminal internacional del aeropuerto.

En un vídeo compartido en redes sociales, una de las pasajeras denunció que no se les está dando ninguna solución, que no 'saben qué hacer', y advirtió de que en el avión también había una mujer embarazada que empezó a encontrarse mal durante el vuelo.

'Necesitamos ayuda. Estamos en el aeropuerto de Ámsterdam. Llevamos horas aquí. El Gobierno indio no permite el aterrizaje del avión y no ha dado más explicaciones. No sabemos qué hay que hacer, hay muchísima gente esperando aquí', alerta, mientras graba con su móvil a decenas de personas esperando en la terminal internacional.

En declaraciones a la radio pública holandesa, un portavoz de la gendarmería, Robert van Kapel, reconoció que esta es una 'situación especial y desagradable' y lamentó que los pasajeros 'están molestos con la policía militar' porque no permiten su salida.

El Servicio de Inmigración y Naturalización y la Embajada de la India está tratando de resolver el asunto, entre otras cosas, pidiendo a Nueva Delhi que permita el aterrizaje de un avión de rescate. EFE