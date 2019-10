El cine chino y brasileño triunfan en la Seminci española

Valladolid (España), 26 oct (EFE).- La película 'Öndög' ('El huevo del dinosurio'), del director chino Wang Quan'an, se hizo este sábado con el máximo galardón, la Espiga de Oro, de la Semana Internacional de Cine (Seminci) de la ciudad española de Valladolid (centro).

La Espiga de Plata fue para la brasileña 'A vida invisível de Eurídice Gusmao' ('La vida invisible de Eurídice Gusmao'), de Karim Aïnouz, un elogio a la valentía de las mujeres que en el Brasil de los años 50 tuvieron la osadía de cuestionar la jerarquía masculina de la sociedad.

'Öndög', ambientada en la inhóspita estepa de Mongolia, ganó también el premio a la mejor fotografía (Aymerich Pilarsky) captada en un paisaje y entorno geográficos habitados por una cultura al borde de la extinción, como ocurre con los protagonistas de un filme que funde géneros tan diversos como la comedia, el drama y thriller.

En la tierra natal de su madre, Quan'an ha situado en la fría e inhabitable estepa a un elenco de actores no profesionales para conferir un mayor grado de veracidad a una historia sin guion donde el amor, la vida y la muerte, y las constantes vitales de hombres y animales están supeditados a los ciclos de la naturaleza.

La fotografía e infiltraciones etnográficas son propias de un documental si el largometraje careciera de esos toques de comedia e ingredientes cercanos al thriller, como es el asesinato de una mujer como pretexto para su discurso narrativo un director que forma parte de la sexta generación formada en la Academia de Cine de Pekín.

'A vida invisível de Eurídice Gusmao' ('La vida invisible de Eurídice Gusmao'), la película más larga del certamen (2 horas y 25 minutos) y elegida para representar a Brasil en los Óscar, relata la vida de dos hermanas cómplices y confidentes en medio de una sociedad donde las mujeres pasan de las manos de sus padres a la de sus esposos, sin contar apenas en las decisiones que les atañen.

Sus protagonistas, Julia Stockler y Carol Duarte, obtuvieron además el premio compartido a la mejor actriz.

El de mejor actor fue para Levan Gelbakhiani protagonista de 'And then we danced', rodado en Georgia, país invitado del festival, que describe las dificultades de las relaciones homosexuales en un país de férrea moral ortodoxa, por lo que también ha ganó la Espiga Arco Iris a la diversidad sexual.

Los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne lograron los premios Miguel Delibes (mejor guion) y José Salcedo (mejor montaje) por 'Le jeun Ahmed', mientras que la argelina Mounia Meddour fue distinguida como mejor nueva directora por 'Papicha', ganadora también del Premio del Público.

Como mejor director fue elegido el islandés Rúnar Rúnnarsson por 'Bérgmal' ('Echo'), una cinta sin guion que muestra 65 momentos de vidas cotidianas en un único espacio, Islandia, y cronológico, las fiestas de Navidad y de Año Nuevo.

La Espiga Verde de protección al medio ambiente recayó en 'Honeyland', de Ljubo Stefanov y Tamara Kotevska, y el Premio de la Juventud fue para 'The farewell', de la china Lulu Wang. EFE