El cine europeo de animación se cita en Burdeos en busca de coproducción

Marta Garde

Burdeos (Francia), 3 mar (EFE).- El cine de animación europeo acude este martes a su cita indiscutible anual en Burdeos, el Cartoon Movie, foro en el que se busca financiación, socios de coproducción o distribuidoras que impulsen los proyectos.

Esa ciudad francesa acoge un encuentro que celebra su XXII edición y que agrupará hasta el jueves a más de 900 profesionales del sector, incluidos 130 distribuidores, de 29 nacionalidades.

Este 'speed dating' cinematográfico, con presentaciones de entre diez minutos y media hora, aparte de reuniones bilaterales, hará de celestina entre 66 proyectos de 20 países europeos, cuyo presupuesto global se eleva a 458,2 millones de euros (unos 508 millones de dólares).

De ellos, solo cinco ya están acabados. El resto, en fase de concepto (28), desarrollo (27) y producción (6).

La mayoría, como en años anteriores, dirigidos a un público familiar (56 %), pero con un interés también destacado en los jóvenes adultos y adultos (21 %), en los niños (15 %) y en los adolescentes (5 %).

'La animación no es solo para niños. Es un género que se presta a todo tipo de temáticas, incluidas la política, la histórica o la documental, y que por lo tanto también se centra en un público adulto y cinéfilo', explica a EFE la directora del foro, Annick Maes.

Una tercera parte de los proyectos seleccionados son adaptaciones de libros, cómics y novelas gráficas, incluidos dos españoles: 'Chica y Lobo', de Roc Espinet, y 'Olivia y el terremoto invisible', dirigido por Irene Iborra y, como el anterior, todavía en desarrollo.

De la delegación española, con nueve cintas en total, proceden dos platos fuertes de esta edición, igualmente en desarrollo: 'They shot the piano player', nueva colaboración entre Fernando Trueba y Javier Mariscal, tras 'Chico y Rita', y 'Tad the lost explorer and the curse of the mummy', tercera entrega de las aventuras de Tadeo Jones.

España es el segundo país con mayor presencia en una selección liderada por Francia, con 23, y seguida por Alemania (6).

'Francia es la campeona europea de la animación desde hace mucho tiempo y la tercera a escala mundial, tras Estados Unidos y Japón. Esto se debe a un apoyo muy importante de los poderes públicos a la producción', apunta Maes.

España, por otra parte, hace gala en su opinión de una industria 'muy dinámica, con jóvenes talentos, estudios activos, creación de nuevas empresas y oportunidades reales para socios europeos e internacionales'.

Burdeos servirá para medir el potencial del sector. El Cartoon Movie no es una feria ni un festival, sino la plataforma que conecta a los actores de este negocio, y antes de su inauguración oficial por la noche está precedida del Cartoon Games, actividad paralela que aspira a crear sinergias con la industria de los videojuegos.

Desde su primera edición en 1999 y gracias a fondos de la Unión Europea, el Cartoon Movie ha permitido encontrar financiación a 364 películas, con un presupuesto global de 2.400 millones de euros (unos 2.600 millones de dólares). EFE