El Círculo de Brujas renueva a Miguel Van Damme, que lucha contra la leucemia

Bruselas, 17 jun (EFE).- El Círculo de Brujas ha anunciado que prolonga por un año el contrato del portero Miguel Van Damme, quien lucha contra una leucemia desde 2016 y sufrió una recaída a inicios de 2020.

'Cercle es una gran familia y Miguel, que ha jugado para Cercle desde 2013, es una parte importante de eso', declaró el presidente al anunciar la prolongación del contrato del guardameta.

Van Damme, de 26 años de edad, fue diagnosticado con un cáncer en la sangre a mediados de 2016. Tras dos años y medio combatiendo la enfermedad, los médicos declararon curado al deportista a inicios de 2019. Pero meses después, los doctores volvieron a detectarle la leucemia.

'Estoy muy bien en este momento', ha dicho Van Damme tras extender su contrato y que desde el 18 de abril ha vuelto a entrenar.

El club ya había prolongado su contrato en 2017, en mitad de la enfermedad, hasta 2020 con opción de un año más.

'El Círculo siempre me dijo que harían una propuesta. Les tomó un poco más de tiempo debido a la crisis, pero mantuvieron su palabra y estoy muy feliz con eso', agregó Van Damme.

El portero confía en superar definitivamente la enfermedad, pero no se ha marcado una fecha para regresar a los terrenos de juego.

'Cuanto más rápido, mejor. Pero ya veremos. Aprendí a vivir con eso', dijo Van Damme.

El Círculo de Brujas colabora con la fundación 'Me to You' para sensibilizar al público y promover la investigación sobre el cáncer linfático.

Tras anunciar la recaída, el club pidió al público mantener silencio en el minuto 16 del partido que les enfrentó a continuación contra el Anderlecht, al ser el 16 el número que luce Van Damme.

El excapitán de las selección española, Iker Casillas, campeón del mundo y dos veces campeón de Europa, envió un mensaje de apoyo a Van Damme con ocasión de la última gala de los premios Soulier d'Or del fútbol belga el pasado enero.

'Hola Miguel, ¿Cómo estás? Un gran beso de corazón. Eres una persona fuerte, por lo que me dicen. Eres valiente y no debes rendirte. Debes tratar de superar los problemas de la vida y debes mantenerte positivo para superarlos en todo momento. Sé fuerte', le dijo en un pequeño vídeo el portero español, quien a los 37 años sufrió un ataque al corazón. EFE