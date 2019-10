El City acelera y el Watford sigue sin ganar

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- El Manchester City aceleró el paso con la vista puesta en el liderato de la Premier, tras el tropiezo del Liverpool la pasada jornada, con un triunfo firme ante el Aston Villa (3-0) en la décima fecha de la competición que deja al Watford de Quique Sánchez Flores como colista.

El conjunto del español Pep Guardiola mete presión al Liverpool, que el domingo recibirá al Tottenham. El City, después de ganar en el Etihad al cuadro de Birmingham, se sitúa, provisionalmente, a tres puntos del equipo de Jurgen Klopp.

El City cortó la buena racha de su rival, que llevaba dos victorias y un empate en sus compromisos recientes y que mantuvo el tipo ante el campeón durante la primera parte. Pero tras el descanso, en el primer minuto, Raheem Sterling se benefició de un pase de Gabriel Jesús para abrir el marcador.

Sentenció el choque el equipo de Guardiola pasada la hora de encuentro. En cinco minutos. En el 65 el belga Kevin De Bruyne ejecutó un lanzamiento lateral que rozó en el español David Silva para firmar el segundo. Cinco después, fue el alemán Ilkay Gundogan el que redondeó la victoria local.

El West Ham no pasó del empate en la visita del Sheffield, una de las revelaciones de la temporada (1-1). El cuadro local se desliga de la parte alta, a la que está aproximado su rival, recién ascendido, y que reaccionó en la segunda parte al tanto local anotado por Robert Snodgrass al borde del descanso.

Fue a veinte minutos del cierre cuando el Sheffield sacó provecho de su mejoría gracias al francés Lys Mousset, que llevó a la un pase de Enda Stevens.

La fortuna acompañó al Brighton, que se reencontró con el triunfo en el tiempo añadido de su partido contra el Everton (3-2) gracias a un autogol del francés Lucas Digne (3-2).

El equipo de Graham Potter se puso con ventaja al cuarto de hora con un tanto del alemán Pascal Gross, pero el Everton respondió cinco minutos después e igualó el marcador con una diana en propia puerta de Adam Webster.

El conjunto del portugués Marco Silva dio la vuelta a la situación en el minuto 74, cuando Dominic Calvert-Lewin puso el 1-2. Todo cambió en los diez minutos finales. El francés Neal Maupay transformó un penalti e igualó el choque y en el tiempo añadido, un autogol del exbarcelonista Lucas Digne proporcionó los tres puntos al Brighton.

El Everton, que pareció haber mejorado la pasada jornada, cuando ganó al West ham, sigue amenazado por el descenso que marca el Southampton, sonrojado el viernes por el Leicester (0-9).

El Watford no termina de despegar. Tras diez jornadas disputadas, sigue sin ganar. El equipo de Quique Sánchez Flores, que sustituyó al también español Javi Gracia jornadas atrás, es el único del torneo que no ha ganado. No pudo con el Bournemouth en un duelo que terminó sin goles. Con solo cinco puntos en la clasificación, es colista y tres le separan de la permanencia. EFE