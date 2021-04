El clásico milagro de Courtois

Óscar Maya Belchí

Madrid, 27 abr (EFE).- “Paradón de Courtois”, la frase que se repite en casi cada partido del Real Madrid. Y en un día marcado en rojo en el calendario como este martes frente al Chelsea, no fue menos. Solo 10 minutos tardó en salir a la palestra el nombre del belga cuando sacó con su pie derecho un remate a bocajarro de Timo Werner. Tras cuatro partidos con su portería a cero, este martes no pudo hacer lo propio, pero sí que mantuvo con vida a su equipo.

“No es fácil ser portero del Real Madrid porque está la presión de pararlo todo. También por los porteros que estuvieron antes. En general, se esperan milagros de todo el equipo, sobre todo en el Bernabéu, donde se nota la presión sobre el equipo de ganar y hacerlo bien. Pero por eso también es el Real Madrid”, dijo Courtois en Real Madrid TV en la previa de la semifinal.

Esos “milagros” que solo se le exigen a los porteros de los equipos grandes y que, tras un inicio dubitativo en la portería del conjunto blanco, el belga aporta cada tres días. Y eso que aquel 1 de octubre todo hacía presagiar lo contrario. Con 0-2 abajo en el marcador frente al Brujas -Courtois encajó dos goles en tres disparos a puerta-, el público que se dio cita en el Santiago Bernabéu le dedicó una sonora pitada y, además, no pudo salir a la segunda parte por problemas estomacales.

Las actuaciones del francés Alphonse Areola abrieron un debate en la afición en torno a la portería blanca tras el que Courtois volvió más fuerte. Momentos que repasó tras el confinamiento en unas declaraciones que muestran su personalidad y su confianza absoluta en sus condiciones.

“No fue fácil, pero si no pudiese con la presión no podría estar ahora a este nivel. Estoy orgulloso. He sido fuerte mentalmente y sigo creciendo, siempre he sido fuerte mentalmente. Si no, no se puede aguantar la presión. Sabes dónde estás y aquí cada partido es importante. Las críticas hay que saber manejarlas”, declaró.

Tras su vuelta, mantuvo su portería a cero en seis partidos consecutivos, poniendo los cimientos de lo que es ahora su día a día en el Real Madrid. Llegó al partido contra el Chelsea habiendo parado 19 de los últimos 20 remates que le habían hecho y tras un partido de vuelta contra el Liverpool en el que en el minuto 2 ya salvó a los suyos en un mano a mano con Salah.

Guión que se repitió contra el conjunto londindense. El belga sacó con el pie derecho un disparo a bocajarro dentro del área pequeña de Werner en el minuto 10. Una parada que, a pesar del gol que llegó cuatro minutos más tarde, vale oro. Y más cuando juegas en casa en una eliminatoria de ida y vuelta.

Fue de tal magnitud que ya se cantaba el gol. Olivier Giroud, excompañero suyo en el Chelsea, así se lo hizo ver en el túnel de vestuarios cuando coincidieron antes de salir al terreno de juego. Courtois le explicó cómo la sacó ante la cara de incredulidad de un delantero que no se lo podía explicar.

El Chelsea superó al Real Madrid en los primeros 30 minutos, aunque Courtois no tuvo que emplearse tan a fondo como contra Werner, pero sí que demostró gran sobriedad en cada intervención que realizó. Blocando cada balón lejano y aéreo para dar seguridad a los suyos, que miran atrás y saben que tienen un seguro, como cuando miran al otro extremo y ven la figura de Karim Benzema. EFE

