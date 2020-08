El cocreador de 'Élite' será el 'showrunner' de 'One of Us Is Lying'

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ago (EFE).- El productor y guionista español Darío Madrona, cocreador junto a Carlos Montero del fenómeno televisivo 'Élite', será el 'showrunner' (máximo responsable de una serie) de 'One of Us Is Lying', un proyecto para la pequeña pantalla que está preparando la plataforma Peacock.

'¡No puedo decir que se cumpla un sueño porque nunca me había dado por soñar tanto!', dijo Madrona en Twitter.

Medios estadounidenses señalaron el miércoles que esta nueva serie gira en torno a cinco jóvenes que son castigados en el instituto, pero solo cuatro de ellos salen de esa reprimenda disciplinaria con vida.

Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Barrett Carnahan, Jessica McLeod y Melissa Collazo serán los protagonistas.

'One Of Us Is Lying' tendrá ocho episodios y adaptará la novela homónima de Karen M. McManus.

El primer episodio (conocido en la industria como piloto y que sirve para ofrecer una impresión previa antes de decidir si sale adelante una hipotética serie) ya se rodó con un guion de Erica Saleh y la dirección de Jennifer Morrison, que como actriz fue muy conocida por su participación en 'House' (2004-2012).

El proyecto de 'One Of Us Is Lying' le encaja perfectamente a Madrona ya que cuenta con algunas señas de identidad de 'Élite', serie de Netflix que ha arrasado en todo el mundo gracias a su excitante mezcla de misterio y líos juveniles.

'Élite' culminará su andadura con su cuarta temporada.

Por su parte, Peacock es la apuesta para el 'streaming' del grupo NBCUniversal y comenzó a funcionar en Estados Unidos el pasado 15 de julio.

El pasado viernes, dentro de las jornadas de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA), Peacock detalló algunas de sus cartas para el futuro, que incluyen series como 'MacGruber', 'Girls5eva' o 'Rutherford Falls'.

Además, la pasada semana se supo Peacock tendrá a partir de octubre los derechos de emisión en 'streaming' en EE.UU. de las ocho películas de la saga de Harry Potter, que hasta ahora se podían ver en HBO Max. EFE

