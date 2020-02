El colista aplaza la recuperación del Schalke

Redacción deportes, 8 feb (EFE).- El Paderborn, colista de la Bundesliga, frustró la recuperación del Schalke, lastrado por una racha de malos resultados que ponen en peligro su situación en la zona alta de la clasificación, aún en puestos europeos.

El cuadro de David Wagner no sale del bache. No ha logrado enderezarse tras la derrota sufrida contra el Bayern Múnich hace tres jornadas. Después no pasó del empate ante el Hertha Berlín ni este sábado ante el Paderborn (1-1), un equipo que pelea por abandonar la última plaza de la tabla.

Tuvo amarrado el triunfo el Schalke hasta los últimos minutos. Había encarrilado los tres puntos a la hora de juego con el gol del turco Ahmed Kutucu a pase de Bastian Oczipka pero en el 81 el albanés Klaus Gjasula culminó un centro de Kai Proger que cerró el marcador en el Veltins Arena.

El conjunto de Gelsenkirchen es quinto en la tabla, en zona de Liga Europa. Dio un paso atrás en sus aspiraciones de alcanzar una de las cuatro primeras posiciones y sin embargo deja en el aire su lugar.

El Paderborn, por su parte, queda a un punto de la promoción que marca el antepenúltimo, el Fortuna Dusseldorf, que salió con un empate de Wolfsburgo (1-1).

Y eso que tomó ventaja en el marcador al cuarto de hora gracias a Matthias Zimmermann y que jugó casi toda la segunda parte con un futbolista más por la expulsión del croata Marin Pongracic. Pero poco después, el suizo Renato Steffen dio la igualada al Wolfsburgo, que mantuvo el tipo y evitó la derrota.

Pero fue el sueco Robin Quaison el héroe de la jornada. El delantero escandinavo firmó los tres goles del Maguncia, que en Berlín se reencontró con el triunfo (1-3) para abandonar la crisis.

El Maguncia lastraba cuatro derrotas seguidas. Sigue al borde del descenso pero con cuatro puntos de margen respecto al Dusseldorf y al Werder Bremen, antepenúltimo y penúltimo, respectivamente.

Quaison se exhibió. Anotó el primero a los diecisiete minutos a pase de Levin Oztunali y el segundo tras un centro de Karim Onisiwo en el 82. El Hertha acortó distancias dos después aunque la expulsión de Marius Wolf en el 90 cortó cualquier aspiración local. En el tiempo añadido, el sueco, de penalti, redondeó la victoria en el estadio Olímpico.

Un penalti transformado por Luca Waldschmidt al borde del descanso acercó al Friburgo a Europa y estancó al Hoffenheim (1-0) al tiempo que Marius Bulter, con un doblete proporcionó los tres puntos al Unión Berlín en el Wesenstadion de Bremen, frente el Werder, penúltimo, que sufrió su tercera derrota seguida y que se aleja de la permanencia. EFE