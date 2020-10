El colombiano Galán desafía a Djokovic: 'Será un partido más'

París, 1 oct (EFE).- Todavía no había tenido tiempo de procesar el colombiano Daniel Elahi Galán la amplitud de la gesta que logró en Roland Garros, en su segunda aparición en el cuadro final de un Grand Slam: clasificación para tercera ronda y, de premio, un duelo contra el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo.

'Jugar con uno u otro rival sigue siendo igual, hay que salir a disfrutar', dijo el colombiano tras derrotar en segunda ronda al estadounidense Tennys Sandgren, 6-2, 6-2 y 6-3.

Con ello, se convirtió en el primer colombiano en tercera ronda en París desde que en 2012 llegara a ese nivel Santiago Girlando.

'No conocía ese dato, me pone muy contento', indicó el jugador, 153 del mundo a sus 24 años.

Galán logró entrar en el cuadro final de París de rebote. Fue rescatado de la fase previa en un sorteo en el que la mano inocente fue su hermano y entrenador.

'Sabía que si entraba de esa forma tenía que aprovechar la oportunidad, que no todo el mundo puede hacerlo. Estaba algo desanimado por haber perdido la 'cuali' pero tenía que recuperar las buenas sensaciones y volver a competir', aseguró.

Galán sabe que buena parte del éxito procede de la confianza en uno mismo y los triunfos que está consiguiendo le llevan a mejorar la suya.

'Es primera vez que gano partidos en un Grand Slam, pero venía haciendo las cosas bien, eso me ha dado confianza. Empiezo a ganar más partido que antes no ganaba y contra rivales de más nivel y eso me da confianza. Me motiva para seguir trabajando, creciendo, aprendiendo. Lo logrado es por trabajo y disciplina, tengo potencial para llegar lejos', asegura.

Hasta ahora, los rivales de más entidad a los que se había medido eran el belga David Goffin y el australiano Alex De Minaur. Nunca había cruzado su raqueta con un 'top 10'.

Ahora se medirá contra el mejor tenista del momento, que busca su segundo triunfo en Roland Garros y que el único partido que ha perdido esta temporada fue por descalificación en el Abierto de Estados Unidos.

'Para mi es un partido más, un rival más. Seguramente tenga alguna debilidad, no lo sé. Acabo de terminar, no me puse a analizar el siguiente', dijo.

Galán aseguró que no se siente especial admirador del serbio, que de niño seguía al suizo Roger Federer y al ruso Marat Safin y en los últimos años al español Rafael Nadal, 'por todo lo que ha logrado'. EFE